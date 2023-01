Anvisa aprova novo remédio para doença rara endêmica no Brasil

Um dos mais sérios desafios da medicina é tratar adequadamente as doenças raras. Em sua maioria, são causadas por mutações genéticas que resultam em sérios impactos para o organismo e, devido à sua complexidade, sempre impuseram diversas dificuldades em seu manejo. Contudo, o incrível avanço no conhecimento da genética garimpado ao longo das últimas duas décadas vem proporcionando o surgimento de boas opções para o enfrentamento dessas enfermidades. Uma das mais recentes é indicada para o tratamento da amiloidose hereditária mediada por transtirretina em adultos, doença hereditária progressivamente incapacitante e fatal endêmica no Brasil que afeta em torno de cinco mil pessoas no país. Trata-se do AMVUTTRA (vutrisirana sódica), remédio aprovado no final do ano passado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que surge como alternativa eficaz – e mais confortável para os pacientes – no controle da doença.

Produzido pela biofarmacêutica americana Alnylam, o medicamento impede a produção da proteína transtirretina (TTR). No caso da doença, uma alteração genética provoca a fabricação dessa proteína de forma anômala, o que acaba fazendo com que ela se deposite sobre os tecidos – nervos, coração e trato gastrointestinal, especialmente -, dando origem a complicações sistêmicas no organismo. O remédio evita a produção ao se ligar e silenciar o RNA mensageiro associado apenas e especificamente à doença. “Há redução de 88% na fabricação da TTR anômala”, explica Lisa Duarte, diretora médica da Alnylam. O impacto é bastante positivo: nos estudos clínicos, após dezoito meses a droga reverteu o comprometimento neuropático causado pela doença.

Originalmente, a proteína tem a função de transportar a vitamina A pelo organismo e de participar dos mecanismos relacionados aos hormônios fabricados pela tireoide, embora, neste caso, seu papel seja menos relevante. Para impedir prejuízos que sua supressão pode causar em relação à vitamina A, a recomendação é a de que haja a suplementação.

O novo remédio é uma evolução do Onpattro (patisirana sódica), aprovado em 2020. Enquanto o primeiro é aplicado por via endovenosa a cada três semanas, o AMVUTTRA tem a vantagem de ser ministrado de maneira subcutânea, por meio de uma caneta, a cada três meses. “Isso garante mais comodidade ao paciente, que já luta contra uma doença que tem grande impacto na saúde como um todo”, diz a médica Lisa.

No momento, a droga encontra-se em processo de precificação. Sua disponibilidade no mercado está prevista para os próximos meses.