É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Saúde

Anvisa aprova novo medicamento para artrite reumatoide e outras doenças inflamatórias

Imunobiológico passa a ser uma nova opção terapêutica para doenças inflamatórias que podem causar dor, incapacidade e comprometimento de órgãos

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 17h00 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h24
Duas mãos tocam um joelho, com a imagem de raios-X dos ossos da perna e da patela sobrepostos à pele, destacando a estrutura óssea
Artrite reumatoide: doença pode causar dor nas articulações, incapacidade e comprometimento de órgãos (Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
Anvisa aprova novo medicamento para artrite reumatoide e outras doenças inflamatórias Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de um novo medicamento para o tratamento de doenças inflamatórias raras e da artrite reumatoide. Publicada na segunda-feira, 27, a decisão autoriza a comercialização do Kineret (anacinra) no Brasil para pacientes com artrite reumatoide, síndromes de febres periódicas e doença de Still.

O remédio pertence à classe dos chamados imunobiológicos e age bloqueando a ação da interleucina-1 (IL-1), uma proteína do sistema imunológico que desempenha papel central nos processos inflamatórios.

Ao inibir essa molécula, o medicamento ajuda a reduzir a inflamação, aliviar sintomas e prevenir danos aos tecidos. As doenças contempladas pela aprovação têm em comum um quadro de inflamação persistente ou recorrente, que pode comprometer a qualidade de vida, causar incapacidade funcional e, em alguns casos, levar a complicações graves.

Artrite reumatoide

Na artrite reumatoide, o sistema imunológico passa a atacar as próprias articulações, provocando dor, inchaço e rigidez, principalmente nas mãos, punhos e pés. Sem tratamento adequado, a doença pode causar deformidades permanentes e perda de mobilidade.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo a Anvisa, o Kineret será indicado em associação ao metotrexato, considerado o tratamento de primeira linha da doença. A indicação é para adultos que não tiveram resposta satisfatória ao usar o metotrexato isoladamente.

Síndromes de febres periódicas

O medicamento também foi aprovado para o tratamento de um grupo de doenças raras conhecidas como síndromes de febres periódicas autoinflamatórias, caracterizadas por episódios recorrentes de febre e inflamação sem a presença de infecção. Entre elas estão:

Continua após a publicidade
  • Síndromes periódicas associadas à criopirina (CAPS), um conjunto de doenças genéticas raras que provocam crises de febre, erupções na pele, dores articulares e podem afetar audição, visão e sistema nervoso;
  • Febre Familiar do Mediterrâneo (FFM), doença hereditária que causa episódios repetidos de febre acompanhados de dores intensas no abdome, tórax ou articulações.

Nessas indicações, o medicamento poderá ser utilizado por adultos, adolescentes, crianças e bebês a partir de 8 meses de idade, desde que tenham peso corporal igual ou superior a 10 quilos.

Continua após a publicidade

Doença de Still

Outra indicação aprovada é a doença de Still, uma condição inflamatória rara que provoca febre alta diária, manchas avermelhadas na pele, dores nas articulações e pode comprometer diversos órgãos.

O registro contempla tanto a artrite idiopática juvenil sistêmica, que acomete crianças, quanto a doença de Still do adulto. Assim como nas síndromes de febres periódicas, o medicamento poderá ser administrado em adultos e pacientes pediátricos com pelo menos 8 meses de idade e peso mínimo de 10 quilos.

Publicidade
TAGS:
Anvisa
Artrite
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).