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Saúde

Anvisa aprova novo exame de sangue para auxiliar no diagnóstico do Alzheimer

Teste ajuda a identificar alterações no sangue associadas ao Alzheimer em pacientes com os primeiros sinais de declínio cognitivo

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 18h00
Exame de sangue
Alzheimer: novo teste mede um indicador direto da presença de placas amiloides no cérebro, uma característica marcante da condição (iStockphoto/Getty Images)
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Anvisa aprova novo exame de sangue para auxiliar no diagnóstico do Alzheimer Priorize VEJA no Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de um exame de sangue para auxiliar na investigação da doença de Alzheimer. Batizado de Elecsys® pTau217, o teste mede um indicador direto da presença de placas amiloides no cérebro, uma característica marcante da condição.

A tecnologia permite medir, a partir de uma amostra de sangue, a presença da proteína Tau fosforilada 217 (pTau217), um biomarcador relacionado às alterações associadas ao Alzheimer no cérebro. O teste foi desenvolvido pela Roche Diagnóstica.

Por exigir apenas uma coleta de sangue, o exame é considerado uma alternativa menos invasiva para apoiar a investigação diagnóstica, especialmente em pessoas que apresentam sinais iniciais de comprometimento cognitivo.

Tradicionalmente, a identificação de alterações relacionadas ao Alzheimer pode envolver exames como o PET-CT, capaz de detectar depósitos de proteína amiloide no cérebro, ou a punção lombar, procedimento utilizado para coletar o líquido cefalorraquidiano.

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Segundo Ana Terzian, gerente médica da Roche Diagnóstica, a aprovação representa uma mudança na forma de investigar biologicamente a doença no país.

Com o novo teste, parte dessa investigação pode ser realizada por meio de uma coleta de sangue, o que pode facilitar e agilizar a tomada de decisões médicas. “A liberação do exame pela Anvisa muda a forma como lidamos com a investigação do Alzheimer no Brasil”, aposta.

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Como funciona o teste

O Elecsys® pTau217 busca oferecer uma alternativa baseada em sangue para a avaliação de pacientes com sinais iniciais de declínio cognitivo.

De acordo com as informações apresentadas pelas empresas, o teste apresenta desempenho comparável ao exame do líquor quando utilizado como referência em relação ao PET-CT amiloide.

Na prática, um resultado positivo pode indicar uma alta probabilidade de presença de alterações amiloides e contribuir para o encaminhamento do paciente à avaliação especializada, o que poderia contribuir para que as decisões sobre o tratamento sejam tomadas mais precocemente.

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Já um resultado negativo pode ajudar o médico a afastar a hipótese de Alzheimer e evitar a realização imediata de procedimentos mais invasivos.

O Elecsys® pTau217 foi desenvolvido por meio de uma colaboração global entre a Roche Diagnóstica e a Eli Lilly and Company. O exame foi desenvolvido para ser utilizado na plataforma automatizada cobas, da Roche, equipamento presente em hospitais e laboratórios brasileiros.

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A Roche Diagnóstica informou que não há um preço único definido para o paciente. Segundo a empresa, o valor praticado por ela corresponde ao preço repassado aos laboratórios que oferecem a tecnologia. A partir disso, cada estabelecimento define o preço final do exame no mercado, de acordo com sua própria política comercial.

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