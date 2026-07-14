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Saúde

Anvisa aprova nova vacina contra gripe com eficácia de 73% em adultos e 65% em crianças

Nova vacina contra gripe é indicada a partir dos 6 meses e segue recomendação da OMS para composição trivalente

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h28
Área de saúde teve progressos importantes, como a recuperação da cobertura vacinal
Anvisa aprova nova vacina contra a gripe indicada a partir de 6 meses de idade (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Anvisa aprova nova vacina contra gripe com eficácia de 73% em adultos e 65% em crianças Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na segunda-feira, 13, o registro de uma nova vacina contra a gripe indicada a partir de 6 meses de idade. A Fluprevli, da farmacêutica Sanofi Medley, é uma vacina trivalente, ou seja, atua contra três cepas do vírus influenza que circulam atualmente.

A vacina é destinada à imunização ativa contra os vírus influenza A e B presentes em sua composição. Segundo a Anvisa, estudos clínicos que avaliaram o imunizante observaram altas taxas de soroproteção — quando o organismo apresenta níveis considerados adequados de anticorpos no sangue — e de soroconversão, que indica a produção de novos anticorpos após a vacinação.

Ainda de acordo com a agência, nos estudos, a eficácia contra influenza chegou a 73% em adultos e 65% em crianças.

Por que a nova vacina é trivalente?

Nos últimos anos, as vacinas contra a gripe utilizadas em muitos países eram predominantemente quadrivalentes, com quatro cepas do vírus. A mudança para formulações trivalentes segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que desde 2024 passou a indicar a retirada de uma das linhagens do vírus influenza B devido à baixa circulação global.

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Com isso, as vacinas trivalentes passam a incluir as cepas de influenza consideradas mais relevantes para a temporada.

A Fluprevli integra a estratégia da Sanofi para ampliar a capacidade de fornecimento de vacinas contra a gripe no Brasil.

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O portfólio da empresa no país inclui ainda a Vaxigrip e a FluQuadri, de dose padrão, além da Efluelda, vacina de alta dose indicada para pessoas com 60 anos ou mais.

Segundo a companhia, o registro da nova vacina funciona como uma alternativa regulatória para garantir o abastecimento do mercado brasileiro em situações de aumento de demanda, desafios logísticos ou necessidade de ajuste na produção.

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A composição das vacinas contra influenza é atualizada todos os anos de acordo com as recomendações da OMS, que monitora a circulação dos vírus ao redor do mundo para definir quais cepas devem fazer parte dos imunizantes de cada temporada.

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