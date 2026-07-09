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Saúde

Anvisa aprova atualização das vacinas contra covid-19; entenda o que muda

Nova regra determina que os próximos imunizantes disponíveis no país tenham como alvo as variantes mais recentes do coronavírus

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h39
Mão de um cientista usando luva azul segurando um frasco de vacina contra COVID-19, com o rótulo COVID-19 Coronavirus Vaccine Injection only visível. O cientista está em segundo plano, desfocado, usando óculos de proteção e jaleco branco, em um laboratório
Mudança acompanha a evolução do vírus causador da covid-19 (Getty Images/Reprodução)
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Anvisa aprova atualização das vacinas contra covid-19; entenda o que muda Priorizar nos meus resultados Google

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma atualização das regras para as vacinas contra covid-19 usadas no Brasil. A medida define quais variantes do coronavírus devem servir de base para as próximas versões dos imunizantes disponíveis no país.

Na prática, a decisão, publicada em instrução normativa no Diário Oficial da União, acompanha a evolução do vírus e busca manter as vacinas atualizadas contra as cepas que circulam atualmente.

O que muda?

As vacinas contra a covid-19 comercializadas no país deverão ser monovalentes, ou seja, voltadas para uma única variante do vírus. Elas também devem conter:

  • a cepa LP.8.1 do vírus SARS-CoV-2, o vírus causador da doença; ou
  • antígenos derivados da cepa JN.1, como XFG ou NB.1.8.1, ou outras abordagens que tenham eficácia comprovada contra as variantes em circulação.

As vacinas atuais deixam de valer?

Não. A Anvisa estabeleceu um período de transição. As vacinas fabricadas antes dessa atualização ou que já tenham sido distribuídas poderão continuar sendo usadas por até nove meses após a aprovação das novas versões.

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Isso significa que quem receber uma dose do estoque atual continuará protegido.

Por que a composição é atualizada?

O SARS-CoV-2, que causa a covid-19, sofre mutações constantemente. Com o surgimento de novas variantes, as vacinas precisam ser adaptadas para manter uma boa resposta do sistema imunológico.

O processo é semelhante ao que acontece todos os anos com as vacinas contra a gripe, por exemplo: a composição também é revisada conforme os vírus que estão circulando.

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O que os fabricantes precisam fazer?

As empresas responsáveis por vacinas que não atendam às novas regras terão que apresentar à Anvisa um pedido específico de atualização, com as seguintes informações:

  • dados de produção e qualidade da nova formulação;
  • dados de estudos não clínicos da vacina com composição atualizada para avaliar a capacidade de estimular a resposta imunológica em modelos animais;
  • dados de segurança e eficácia, quando necessários, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a atualização.

A agência também poderá considerar o histórico acumulado de cada vacina, incluindo dados de uso em esquemas iniciais de vacinação e em doses de reforço.

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A vacinação muda para a população?

Por enquanto, não. A resolução trata da atualização da composição das vacinas, e não do calendário de vacinação. As recomendações sobre quem deve receber as doses e quando elas serão aplicadas continuam sendo definidas pelo Ministério da Saúde.

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