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Saúde

Anvisa apreende lotes falsificados de remédios para câncer; veja quais

Além de inconsistências, um dos medicamentos afetados não continha o princípio ativo; agência proíbe distribuição, comercialização e uso

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 13h37
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Lotes de dois medicamentos para o tratamento do câncer receberam determinação de apreensão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta segunda-feira, 8, por falsificação. A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU), atinge o lote Y013149 do medicamento Keytruda (pembrolizumabe) e os lotes H6980H05 e H8249A43 do Kadcyla (trastuzumabe emtansina).

Segundo a agência, a resolução sobre o Keytruda — cujo frasco com 100 ml custa mais de 20 mil reais — levou em consideração um alerta dado pela fabricante do remédio, a Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda, após não reconhecer o número de série (100859110521) referente ao lote atingido pela medida, produzido em 31/07/2024.

“A suspeita é que o produto seja falsificado”, disse, em nota, a Anvisa. O Keytruda é indicado no tratamento de vários tumores, como melanoma, carcinoma urotelial, carcinoma de células renais, câncer endometrial e câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP).

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Ausência de princípio ativo

No caso dos lotes do Kadcyla, indicado para câncer de mama HER2-positivo, uma série de inconsistências em relação ao produto original foi observada pela empresa detentora do registro, a Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A., de acordo com a agência.

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“Além de falhas de arte gráfica e divergências nos selos indicadores de violação da embalagem secundária, os produtos que circulam no mercado não contam com código 2D DataMatrix e o número de série não é reconhecido pela empresa”, informou a Anvisa e completou: “Foram constatadas ainda múltiplas divergências no rótulo, tampa, batoque e formato físico do frasco; falhas no layout e dobramento da bula, ausência de figuras ilustrativas e números de controle de material, bem como presença de textos incoerentes em língua estrangeira”.

De acordo com a agência, foi realizada uma análise química nos produtos e ela “confirmou a ausência do princípio ativo trastuzumabe emtansina”.

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Em ambos os casos, os medicamentos não podem distribuídos, comercializados nem utilizados.

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Outro lote falsificado do Keytruda

Em maio, a Anvisa determinou a apreensão de outro lote do Keytruda que também foi alvo de falsificação.

No alerta, a agência informou que a medida valia para o número de série 101955571642, referente ao lote Y020844, fabricado em 9 de setembro de 2024.

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