Anvisa altera regras para entrada de viajantes no Brasil

Viajantes que chegarem ao Brasil poderão optar por apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou um teste negativo para a doença realizado um dia antes do embarque. As orientações são da nova portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada nesta segunda-feira, 12, e já estão em vigor.

A portaria altera as regras estabelecidas para a entrada de viajantes, que tinham de apresentar comprovante de vacinação. O teste só podia ser utilizado em casos de contraindicação atestada por laudo médico e por pessoas que não podiam tomar a vacina em função da idade. Neste caso, a determinação valia para brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Estrangeiros que não moravam no país não tinham autorização para entrar apenas com o teste.

“A recomendação é reiterada por posicionamento da OMS (Organização Mundial de Saúde), que ressalta que as políticas para testes e quarentena devem ser revisadas regularmente para garantir que sejam suspensas quando não forem mais necessárias. Por fim, a OMS define ainda que deve-se oferecer alternativas de viagem para indivíduos não vacinados, como por meio do uso de testes de detecção”, informou, em nota, a agência.

No mês passado, a Anvisa decidiu, por unanimidade, suspender a resolução que determinava o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e aviões, em vigor desde dezembro de 2020 por causa da pandemia de Covid-19.

A proposta foi apresentada pelo diretor relator Alex Machado Campos, levando em consideração o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) pelo novo coronavírus, anunciada pelo Ministério da Saúde em abril deste ano.

Na ocasião, o ministro Marcelo Queiroga explicou que a decisão de encerrar a Espin levou em consideração a alta cobertura vacinal, a melhora do cenário da disseminação do vírus no país e a capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS) de atender a população.