🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Saúde

Antibióticos são recolhidos por falhas de qualidade e Anvisa proíbe anestésico

Em um dos lotes, foi detectada a 'presença de corpos estranhos e precipitados no frasco lacrado do produto'; medicamentos emagrecedores também foram proibidos

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 12h11 | Atualizado em 19 jun 2026, 12h12
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Antibióticos são recolhidos por falhas de qualidade e Anvisa proíbe anestésico Priorize VEJA no Google

Falhas de qualidade em lotes de dois antibióticos motivaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento dos produtos e proibir a distribuição, venda e utilização por pacientes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 18.

O primeiro é o lote 2519879 do Polycid – 500.000 UI, medicamento indicado para o tratamento de infecções graves. Segundo a agência, a União Química Farmacêutica Nacional S/A, fabricante do remédio, “já iniciou o recolhimento voluntário do produto”.

O outro é o lote 24101854 do antibiótico fosfato de clindamicina – 150 mg/ml, também injetável, fabricado pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.

Siga

“Foi constatada, neste lote específico, a presença de corpos estranhos e precipitados no frasco lacrado do produto”, explicou, em comunicado, a Anvisa.

Continua após a publicidade

Em nota, a Hypofarma disse que mantém compromisso com a qualidade dos produtos e que a questão “está sendo tratada em conformidade com os protocolos regulatórios aplicáveis e em alinhamento com a autoridade sanitária”.

A União Química informou que o recolhimento ocorreu de forma voluntária e foi comunicado à Anvisa após a “identificação pontual do desvio de qualidade em um frasco do referido lote do produto”. Segundo a empresa, a medida de recolher todo o lote foi preventiva e que não há notificações em seu sistema de farmacovigilância de “uso indevido deste lote e/ou evento adverso decorrente do medicamento”.

Continua após a publicidade

Ainda no contexto dos desvios de qualidade, a Anvisa determinou a proibição da venda e uso do lote 2513588 (validade: 30/06/2027) da Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex – 9mg/ml, da Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda. O produto deve ser recolhido.

Anestésicos sem registro

Também nesta quinta-feira, a agência proibiu a fabricação, distribuição, venda, divulgação e uso de anestésicos, despigmentantes e kits de micropigmentação da marca New Agulha.

“Os itens não possuem registro, notificação ou cadastro na agência e são produzidos por empresa sem autorização de funcionamento para fabricar medicamentos”, justificou.

Continua após a publicidade

Os produtos atingidos foram:

  • Anestésico micropigmentação de sobrancelha 30g
  • Anestésico micropigmentação labial 30g
  • Anestésico para micropigmentação de sobrancelha 15g
  • Anestésico micropigmentação labial 15g
  • Kit anestésicos para micropigmentação 15g
  • Anestésico micropigmentação de sobrancelha 15g – pump
  • Anestésico micropigmentação labial 15g – pump
  • Kit anestésicos para micropigmentação 15g
  • Despigmentante para sobrancelhas 15g – pump

Medicamentos emagrecedores e anabolizante

Em outra ação, a Anvisa proibiu os produtos Glowvena e Master Fit One, “anunciados e vendidos pela internet como medicamentos emagrecedores” e determinou o recolhimento do produto Trembolona, um esteroide anabolizante, que, segundo a agência, é produzido por empresa desconhecida.

Continua após a publicidade

“Os três produtos devem ser apreendidos e não podem ser fabricados, comercializados, divulgados nem utilizados.”

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa

Publicidade
TAGS:
Antibiótico
Anvisa
Medicamentos
Saúde
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).