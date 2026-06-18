Antibióticos são recolhidos por falhas de qualidade e Anvisa proíbe anestésico
Em um dos lotes, foi detectada a 'presença de corpos estranhos e precipitados no frasco lacrado do produto'; medicamentos emagrecedores também foram proibidos
Falhas de qualidade em lotes de dois antibióticos motivaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento dos produtos e proibir a distribuição, venda e utilização por pacientes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 18.
O primeiro é o lote 2519879 do Polycid – 500.000 UI, medicamento indicado para o tratamento de infecções graves. Segundo a agência, a União Química Farmacêutica Nacional S/A, fabricante do remédio, “já iniciou o recolhimento voluntário do produto”.
O outro é o lote 24101854 do antibiótico fosfato de clindamicina – 150 mg/ml, também injetável, fabricado pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.
“Foi constatada, neste lote específico, a presença de corpos estranhos e precipitados no frasco lacrado do produto”, explicou, em comunicado, a Anvisa.
Em nota, a Hypofarma disse que mantém compromisso com a qualidade dos produtos e que a questão “está sendo tratada em conformidade com os protocolos regulatórios aplicáveis e em alinhamento com a autoridade sanitária”.
A União Química informou que o recolhimento ocorreu de forma voluntária e foi comunicado à Anvisa após a “identificação pontual do desvio de qualidade em um frasco do referido lote do produto”. Segundo a empresa, a medida de recolher todo o lote foi preventiva e que não há notificações em seu sistema de farmacovigilância de “uso indevido deste lote e/ou evento adverso decorrente do medicamento”.
Ainda no contexto dos desvios de qualidade, a Anvisa determinou a proibição da venda e uso do lote 2513588 (validade: 30/06/2027) da Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex – 9mg/ml, da Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda. O produto deve ser recolhido.
Anestésicos sem registro
Também nesta quinta-feira, a agência proibiu a fabricação, distribuição, venda, divulgação e uso de anestésicos, despigmentantes e kits de micropigmentação da marca New Agulha.
“Os itens não possuem registro, notificação ou cadastro na agência e são produzidos por empresa sem autorização de funcionamento para fabricar medicamentos”, justificou.
Os produtos atingidos foram:
- Anestésico micropigmentação de sobrancelha 30g
- Anestésico micropigmentação labial 30g
- Anestésico para micropigmentação de sobrancelha 15g
- Anestésico micropigmentação labial 15g
- Kit anestésicos para micropigmentação 15g
- Anestésico micropigmentação de sobrancelha 15g – pump
- Anestésico micropigmentação labial 15g – pump
- Kit anestésicos para micropigmentação 15g
- Despigmentante para sobrancelhas 15g – pump
Medicamentos emagrecedores e anabolizante
Em outra ação, a Anvisa proibiu os produtos Glowvena e Master Fit One, “anunciados e vendidos pela internet como medicamentos emagrecedores” e determinou o recolhimento do produto Trembolona, um esteroide anabolizante, que, segundo a agência, é produzido por empresa desconhecida.
“Os três produtos devem ser apreendidos e não podem ser fabricados, comercializados, divulgados nem utilizados.”