Antibióticos são recolhidos por falhas de qualidade e Anvisa proíbe anestésico

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A Anvisa agiu em várias frentes: recolheu lotes de dois antibióticos e uma solução fisiológica por falhas de qualidade, proibiu anestésicos e kits de micropigmentação da marca New Agulha por falta de registro, e suspendeu emagrecedores e um anabolizante irregulares. Saiba todos os detalhes dos produtos afetados.

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Falhas de qualidade em lotes de dois antibióticos motivaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a determinar o recolhimento dos produtos e proibir a distribuição, venda e utilização por pacientes. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 18.

O primeiro é o lote 2519879 do Polycid – 500.000 UI, medicamento indicado para o tratamento de infecções graves. Segundo a agência, a União Química Farmacêutica Nacional S/A, fabricante do remédio, “já iniciou o recolhimento voluntário do produto”.

O outro é o lote 24101854 do antibiótico fosfato de clindamicina – 150 mg/ml, também injetável, fabricado pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.

“Foi constatada, neste lote específico, a presença de corpos estranhos e precipitados no frasco lacrado do produto”, explicou, em comunicado, a Anvisa.

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Em nota, a Hypofarma disse que mantém compromisso com a qualidade dos produtos e que a questão “está sendo tratada em conformidade com os protocolos regulatórios aplicáveis e em alinhamento com a autoridade sanitária”.

A União Química informou que o recolhimento ocorreu de forma voluntária e foi comunicado à Anvisa após a “identificação pontual do desvio de qualidade em um frasco do referido lote do produto”. Segundo a empresa, a medida de recolher todo o lote foi preventiva e que não há notificações em seu sistema de farmacovigilância de “uso indevido deste lote e/ou evento adverso decorrente do medicamento”.

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Ainda no contexto dos desvios de qualidade, a Anvisa determinou a proibição da venda e uso do lote 2513588 (validade: 30/06/2027) da Solução Fisiológica de Cloreto de Sódio Equiplex – 9mg/ml, da Equiplex Indústria Farmacêutica Ltda. O produto deve ser recolhido.

Anestésicos sem registro

Também nesta quinta-feira, a agência proibiu a fabricação, distribuição, venda, divulgação e uso de anestésicos, despigmentantes e kits de micropigmentação da marca New Agulha.

“Os itens não possuem registro, notificação ou cadastro na agência e são produzidos por empresa sem autorização de funcionamento para fabricar medicamentos”, justificou.

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Os produtos atingidos foram:

Anestésico micropigmentação de sobrancelha 30g

Anestésico micropigmentação labial 30g

Anestésico para micropigmentação de sobrancelha 15g

Anestésico micropigmentação labial 15g

Kit anestésicos para micropigmentação 15g

Anestésico micropigmentação de sobrancelha 15g – pump

Anestésico micropigmentação labial 15g – pump

Kit anestésicos para micropigmentação 15g

Despigmentante para sobrancelhas 15g – pump

Medicamentos emagrecedores e anabolizante

Em outra ação, a Anvisa proibiu os produtos Glowvena e Master Fit One, “anunciados e vendidos pela internet como medicamentos emagrecedores” e determinou o recolhimento do produto Trembolona, um esteroide anabolizante, que, segundo a agência, é produzido por empresa desconhecida.

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“Os três produtos devem ser apreendidos e não podem ser fabricados, comercializados, divulgados nem utilizados.”

Detergentes, Ozempic e mais: por dentro das operações da Anvisa