Anthony Fauci diz que dose de reforço aumenta a proteção contra a ômicron

Anthony Fauci, um dos mais renomados infectologistas do mundo, declarou nesta quarta-feira 15, que as doses de reforço das vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech e da Moderna oferecem um aumento substancial na proteção contra a nova variante ômicron. “Neste ponto, não há necessidade para um reforço muito específico”, disse o médico, principal conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para o combate ao coronavírus.

Fauci compartilhou dados preliminares da Moderna demonstrando que, embora as duas doses produzam uma resposta de anticorpos contra a nova cepa, a proteção dispara após uma terceira dose, sugerindo que haverá infecções em pessoas totalmente vacinadas que não receberam o reforço. “Nossos regimes de vacina de reforço funcionam contra a ômicron”, afirmou o infectologista. “E assim a mensagem permanece clara: se você não foi vacinado, tome a vacina; e para a ômicron, se você estiver totalmente vacinado, tome sua injeção de reforço. ”

O governo Biden se prepara para uma potencial onda de infecções causadas pela nova variante e teme que o sistema de saúde fique novamente sobrecarregado. Os Centros de Controle e Proteção de Doenças (CDC) recentemente alertaram que a porcentagem de casos de coronavírus nos Estados Unidos causados ​​pela ômicron cresceu drasticamente, o que pode indicar elevação importante no total de infectados no próximo mês. Até o momento, a variante delta permanece dominante no território americano.