ANS suspende 31 planos de saúde por reclamações; veja lista

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou a suspensão de 31 planos de saúde de nove operadoras por reclamações de beneficiários em relação à cobertura assistencial durante o primeiro trimestre deste ano. A medida entra em vigor nesta sexta-feira, 23, e as vendas para novos clientes só serão liberadas após melhora no desempenho no Monitoramento da Garantia de Atendimento da agência.

“Ao todo, 407.637 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento”, informou, em nota, Alexandre Fioranelli, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS.

A cada três meses, a agência monitora o serviço oferecido pelas operadoras e as que apresentam os piores resultados, o que representa risco à assistência à saúde, têm as novas vendas suspensas.

Na avaliação entre 1º de janeiro e 31 de março deste ano, a ANS recebeu 43.660 reclamações principalmente sobre descumprimento dos prazos máximos para realização de procedimentos, como consultas, exames e cirurgias, e negativa de cobertura assistencial.

A partir da análise dos indicadores do período, a agência liberou a venda de 15 planos de sete operadoras que estavam suspensos. Os convênios reativados podem ser consultados aqui.

Veja a lista de planos suspensos:

Unimed Montes Claros Cooperativa De Trabalho Médico Ltda.

Registro ANS: 304051

Registro Nome Comercial

406107991 Coletivo Por Adesão Ambulatorial + Hospitalar c/ Obstetrícia

469653131 Unimoc Brasília Enfermaria Copart

Good Life Saúde Ltda.

Registro ANS: 305995

Registro Nome Comercial

478543176 Good Esmeralda

477458172 Good Ouro

477224165 Good Prata

481944186 Vix Ouro

Federação das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima

Registro ANS: 313971

Registro Nome Comercial

473379157 Novo Univida I – Apto

473380151 Novo Univida I – Enferm

473361154 Univida Coletivo por Adesão – Enferm

473363151 Univida Empresarial III – Enferm

Unimed Vertente do Caparaó – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

Registro ANS: 317896

Registro Nome Comercial

485570201 Nacional Adesão Pos – Enf

Operadora Unicentral de Planos de Saúde Ltda.

Registro ANS: 318477

Registro Nome Comercial

481458184 Essencial Apto

484334197 Standard PF Apartamento

Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro

Registro ANS: 393321

Registro Nome Comercial

467683121 Unimed Alfa 2

467691122 Unimed Alfa 2

487586209 Unimed Alfa 2 Ad

467669126 Unimed Beta 2

467685128 Unimed Beta 2

467693129 Unimed Beta 2

467687124 Unimed Delta 2

467694127 Unimed Delta 2

467681125 Unimed Personal Quarto Coletivo 2

467689121 Unimed Personal Quarto Coletivo 2

487582206 Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad

468245129 Unipart Alfa 2

Santo André Planos de Assistência Médica Ltda.

Registro ANS: 400190

Registro Nome Comercial

470021130 Medical Ind 200

456407073 Rubi

Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda

Registro ANS: 412759

Registro Nome Comercial

472711148 Adesão Vida Mais II

Saúde Brasil Assistência Médica Ltda.

Registro ANS: 421154

Registro Nome Comercial

489287219 Advance II Plus Associativo

488315212 Classic I

490988227 Prevent – ENF/AL