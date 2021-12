Análise de amostras indica 31,7% de infecções por ômicron no Brasil

Um levantamento com 640 amostras positivas para o SARS-CoV-2 em 16 estados do Brasil apontou 31,7% de infecções pela ômicron, variante de preocupação segundo classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS). No país, de acordo com balanço do Ministério da Saúde desta terça-feira, 28, há 77 casos da nova variante e 211 em investigação.

A análise foi feita pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) em parceria com os laboratórios particulares Dasa e DB Molecular, que verificaram testes RT-PCR, padrão ouro para Covid-19, coletados entre os dias 1 e 25 de dezembro. De 30.483 testes realizados em 16 estados, 640 tiveram resultados positivos. Destes, 203 eram de infecção pela nova variante.

A ômicron, segundo o levantamento, foi detectada em oito estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Tocantins.

No balanço do Ministério da Saúde, há registros de infecção pela variante em São Paulo (27), Goiás (22), Minas Gerais (16), Rio Grande do Sul (3), Distrito Federal (1), Rio de Janeiro (1), Espírito Santo (1), Santa Catarina (3) e Ceará (3). Os primeiros casos da variante no país foram detectados em São Paulo no dia 30 de novembro.

Embora os primeiros estudos sobre a ômicron apontem que a variante está associada a casos leves a moderados, assim como assintomáticos, ela demonstra relação com o aumento de internações neste último mês nos Estados Unidos e na Europa. Esta situação pode desencadear uma nova onda de sobrecarga nos hospitais, que precisam atender pessoas com doenças crônicas agravadas pela pandemia e lutam para ter insumos e equipes suficientes para o atendimento de todos os pacientes.

“Os dados servem de alerta para o poder público e para a população. Nos próximos dias teremos reuniões e festas por causa do réveillon, e é preciso lembrar que a pandemia não acabou. É urgente que os brasileiros completem o ciclo de vacinação contra a Covid-19, incluindo a dose de reforço, e não abandonem a máscara, a higiene das mãos e o distanciamento social”, disse Jorge Kalil, diretor-presidente do ITpS, em comunicado.