Análise aponta presença de SARS-CoV-2 em 57,9% de 4.589 amostras

O índice de testes positivos para SARS-CoV-2 foi de 57,9% em amostras coletadas entre 9 e 15 de janeiro, segundo levantamento do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) divulgado nesta quarta-feira, 19. A variante de preocupação ômicron apareceu em 98,9% das amostras positivas.

A análise de 4.589 amostras foi realizada em parceria com os laboratórios particulares DB Molecular, Dasa e CDL. O vírus foi detectado em 2.658 amostras, das quais 2.629 tinham indicação de presença da ômicron. Para o diagnóstico, é realizado o teste de RT-PCR Especial, que detecta a variante por meio da análise de remoções de fragmentos de genes (deleções).

Segundo o instituto, aproximadamente 5% dos testes tinham resultado positivo para o SARS-CoV-2 no início de dezembro, índice que subiu para 13,7% e, depois, para 39,5%.

O levantamento mostrou ainda que, em relação ao último balanço, com dados de 2 a 8 de janeiro, o número de municípios com a presença da ômicron aumentou de 191 para 257. As coletas foram realizadas em 522 municípios de 26 estados e no Distrito Federal.

“Se o Brasil tivesse uma política de testagem em massa, o número seria ainda maior. Além de testarmos pouco, há falta de testes em razão da alta demanda causada pela Ômicron. O dado nos mostra uma parte do problema”, diz o imunologista Jorge Kalil, diretor-presidente do ITpS.