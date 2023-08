AMB se manifesta sobre decisão que muda abertura de cursos de medicina

Após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de reconhecer a constitucionalidade de condicionar a abertura de novos cursos de medicina e vagas nos já existentes a um chamamento público prévio, conforme a lei do Mais Médicos de 2013, a Associação Médica Brasileira (AMB) emitiu nota nesta segunda-feira, 14, onde defendeu a decisão e afirmou que existe a necessidade de avaliar os impactos do programa federal e a qualidade dos profissionais recém-formados nos cursos em funcionamento.

A liminar que mantém as regras do Mais Médicos, proferida na semana passada pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, estabeleceu que Ministério da Educação (MEC) faça a pré-seleção de municípios em que os novos cursos podem ser instalados. Essa decisão leva em consideração o problema crônico de falta de médicos em algumas localidades do país, além da existência de equipamentos públicos adequados e em quantidade suficiente nas redes de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Buscou-se evitar, com isso, que a criação de novos cursos de medicina ocorra à revelia da necessidade de médicos em todas as regiões do país ou sem a correspondente infraestrutura para a adequada e completa formação dos novos profissionais. A falta de estrutura para a fase prática do curso de medicina é crucial para a boa formação do médico”, explicou o ministro na decisão.

Em nota, a AMB afirmou que é necessário avaliar os impactos do programa sobre a distribuição regional de médicos e a revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2014. “Incluindo as atividades profissionais confiabilizadoras (APCs ou EPAs) para as quais o egresso dos cursos de medicina deverá estar preparado para realizar ao final do curso”, completa.

