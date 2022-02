AMB divulga apoio a recurso de médico contra portaria sobre kit Covid

Em mais um movimento contra a nota técnica do Ministério da Saúde que indicava o kit Covid, que contém medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da doença, a Associação Médica Brasileira (AMB) emitiu uma nota de apoio ao médico que coordenou a elaboração das “Diretrizes Brasileiras para o Tratamento Medicamentoso Ambulatorial e Hospitalar do Paciente com Covid-19”. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho entrou com recurso administrativo para reverter a portaria da pasta que derrubava a orientação de um conselho de especialistas para não utilizar as medicações no Sistema Único de Saúde (SUS).

A entidade afirmou que o veto aparenta ser um “gesto arbitrário e unilateral que constitui grave desserviço ao enfrentamento assertivo da pandemia no Brasil”.

O recurso foi impetrado na última sexta-feira, 4, e compartilhado de forma sigilosa com o Comitê Extraordinário de Monitoramento da Covid-19 da AMB. No documento, Carvalho aponta argumentos utilizados na portaria para não aprovar as diretrizes e afirma que eles são equivocados. Os pareceres técnicos foram elaborados por um grupo, convidado pelo Ministério da Saúde, formado por médicos, cientistas, pesquisadores e professores universitários.

“Esses pareceres técnico-científicos haviam recebido aprovação definitiva em plenárias da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), sendo que não há registro anterior de vetos de decisões da Conitec por qualquer outro secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde na história do Ministério da Saúde”, diz a nota.

Após a divulgação do conteúdo da nota técnica do Ministério da Saúde, a AMB anunciou que pediria a anulação do documento, que indicava, em uma tabela, o uso da ivermectina contra a Covid-19 e dizia que as vacinas não eram seguras nem eficazes para evitar a doença.

Na mesma semana, o ministério republicou a nota em uma versão sem a tabela com as informações que contrariam estudos científicos realizados no Brasil e em outras partes do mundo que comprovam a eficácia das vacinas contra a Covid-19 disponíveis.