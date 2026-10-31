🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Saúde

Alzheimer na mira: novo exame chega ao país para ajudar na detecção da doença

O objetivo é dar início ao tratamento da principal forma de demência mais cedo, antes de os sintomas piorarem 

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Diogo Sponchiato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 out 2026, 08h00
Ilustração digital de neurônios e placas amiloides. Um neurônio central verde-claro com núcleo roxo e dendritos ramificados se conecta a outros neurônios e a aglomerados laranja-avermelhados, representando as placas. Fios azuis brilhantes simulam impulsos elétricos no fundo escuro.
APAGÃO - Proteínas que destroem neurônios (em vermelho): marca da doença (KATERYNA KON/SPL/Getty Images)
Continua após publicidade
Alzheimer na mira: novo exame chega ao país para ajudar na detecção da doença Priorize VEJA no Google

Há uma década a medicina ainda estava no escuro para enfrentar uma doença que derrete a memória e outras habilidades cognitivas e ganha escala com o envelhecimento populacional. Nos dois últimos anos, porém, os brasileiros têm a sorte de viver uma nova fase no cerco ao Alzheimer. Depois de desembarcarem no país os primeiros remédios capazes de atuar numa das causas do problema, agora cidadãos com a suspeita do quadro neurodegenerativo poderão realizar um exame de sangue simples para saber se encaram a condição que afeta, por baixo, mais de 2 milhões de pessoas por aqui — um número que pode chegar a triplicar em 2030.

O teste inédito, aprovado pela Anvisa, caça na circulação uma das principais pistas do Alzheimer. Trata-se de uma forma da proteína tau que sobe no sangue quando existem placas no cérebro que destroem os neurônios e suas conexões, uma das marcas devastadoras do Alzheimer. “O exame tem mais de 90% de precisão ao indicar essa patologia associada à doença, mas não aponta a demência em si nem sua gravidade”, esclarece o neurocientista Eduardo Zimmer, head de pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, primeiro centro do país a disponibilizar a tecnologia.

O método chega em momento oportuno. Primeiro porque ajuda, de maneira não invasiva, a apontar se sintomas como perda de memória, dificuldade de raciocínio e desorientação são provocados pelo Alzheimer em si, e não por outra enfermidade. Segundo porque, ao tornar a investigação mais certeira, propicia o início mais rápido do tratamento — o que faz diferença para o paciente e a família. “Recursos como esse, quando somados a outros exames, podem tornar o diagnóstico mais precoce e preciso”, diz a geriatra Claudia Suemoto, professora da Faculdade de Medicina da USP. Isso se torna especialmente importante quando se leva em conta que quadros iniciais de Alzheimer demoram a ser detectados apenas com base na história clínica e na análise neuropsicológica.

Siga
Cientista de pele escura, usando jaleco branco, óculos de proteção e luvas azuis, segura um tubo de ensaio com líquido escuro sobre uma bandeja com vários tubos de ensaio contendo amostras de sangue em um laboratório
PISTA RELEVANTE - O teste sanguíneo: resultado em quinze dias aponta se há indícios de Alzheimer (Drs Producoes/Getty Images)
Continua após a publicidade

O novo exame, contudo, não se presta a um check-up de rotina. A ferramenta deve ser usada diante de sinais ou suspeitas da doença neurológica. “O teste é indicado a pessoas com comprometimento cognitivo leve ou demência, em geral a partir dos 50 anos e com sintomas compatíveis com Alzheimer”, afirma Zimmer. Ele é uma alternativa (ou pode se somar) a outros exames destinados a essa apuração. É o caso da punção lombar para avaliação do liquor, o líquido que banha o cérebro e a medula espinhal, a fim de flagrar proteínas relacionadas à debacle cerebral, e do PET-CT amiloide, método de imagem que aponta as placas por trás da degeneração dos neurônios.

Infográfico sobre Alzheimer. À esquerda, perfil de cabeça humana com cérebro em destaque, mostrando áreas inflamadas e, em círculo ampliado, proteínas e neurônios danificados. Textos explicam Cérebro em Apuros, O que causa?. À direita, lista de Sintomas, Prevalência, Diagnóstico e Tratamento da doença

Continua após a publicidade

Convém ponderar, no entanto, que o exame de sangue não pode ser interpretado como uma peça decisiva e isolada do quebra-cabeça do Alzheimer. “Nem todo indivíduo com biomarcadores positivos, mas sem sintomas cognitivos, necessariamente desenvolverá as manifestações da doença”, diz o neurologista Adalberto Studart Neto, coordenador do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia. É justamente por essa razão que o teste não pode ser visto como uma triagem. “Estabelecer o diagnóstico biológico em pessoas assintomáticas ainda é uma questão complexa, especialmente porque não dispomos de tratamentos estabelecidos para essa fase da doença”, afirma o médico. Outro dilema tem a ver com o fato de que, com o avanço da idade, outras patologias podem coexistir e causar ou potencializar desordens como lapsos de memória e alterações de comportamento.

Feitas essas devidas ponderações, o fato é que o Elecsys pTau217 representa uma evolução e tanto nos tratamentos da doença. Até porque, além de mais prático, poderá ser mais acessível em relação aos recursos disponíveis. “Na rede particular, onde é oferecido por ora, ele custa cerca de 3 000 reais, sendo que o de liquor sai mais de 4 000 e o PET entre 10 000 e 12 000 reais”, compara Zimmer. No momento, o exame não é coberto por convênios nem fornecido pelo SUS, mas há planos para que isso aconteça. Motivo existe de sobra. O Alzheimer já é um desafio de saúde pública.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

Publicidade
TAGS:
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).