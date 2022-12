Alvo de ataques, Fauci encoraja novos cientistas a contribuir para a saúde

Ao longo da pandemia de Covid-19, o imunologista Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (NIAID), trabalhou para ser um farol para a população norte-americana e mundial diante de um vírus mortal que era desafiado por uma parcela relutante a aderir medidas de distanciamento social e aceitar as vacinas. Com sua fala límpida e didática, confrontou ataques negacionistas alardeados dentro e fora das redes sociais, inclusive pelo ex-presidente Donald Trump. Prestes a se aposentar, após 38 anos à frente do instituto, ele concedeu entrevista nesta semana à revista científica Nature, onde fez um balanço sobre a pandemia, encorajou cientistas em início de carreira e rebateu falsas acusações feitas pelo novo dono do Twitter, Elon Musk.

Dos seus 81 anos, 54 foram dedicados aos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH), que controlam o NIAID, acompanhando outras epidemias e pandemias que dizimaram populações, como a de HIV. Na sua opinião, apesar de ter sido devastadora, ela também foi a infecção que mais teve progressos no que diz respeito ao diagnóstico, prevenção e tratamento. “Desenvolvemos métodos de prevenção altamente eficazes com profilaxia pré-exposição e [podemos tratar] pessoas infectadas, trazendo o nível de vírus abaixo dos níveis detectáveis, para que não o transmitam a mais ninguém”, disse à revista. Segundo ele, o o futuro pode reservar uma vacina segura e eficaz contra o vírus.

Com a Covid-19, o desafio ia além da infecção. Era preciso lidar com distorções de dados, movimentos para censurar cientistas em diferentes partes do mundo e falta de informações em tempo real. Em um balanço, ele reconhece que o esforço internacional poderia ter sido maior. “A comunidade global, incluindo os Estados Unidos, certamente poderia ter feito melhor. A única história de sucesso tem sido o rápido desenvolvimento e implantação de vacinas. O que não foi tão bem-sucedido foi a resposta de saúde pública.”

Sobre os recentes ataques de Elon Musk, que usou sua rede social no último domingo, 11, para acusar, de forma leviana, o imunologista de financiar pesquisas que mataram pessoas e afirmar que ele deveria ser processado, Fauci classificou posts dessa natureza como “fossas de desinformação”. “Eu não tenho uma conta no Twitter. Não perco um minuto me preocupando com isso.” No entanto, não negou que essas investidas o colocam em risco por alimentar o ódio. ” É por isso que tenho agentes federais armados comigo o tempo todo.”

Mesmo assim, incentivou novos cientistas a lutar por suas escolhas e servir à saúde da população. “Eu os encorajaria a não se intimidar, porque a satisfação e o grau de contribuição que você pode dar à sociedade entrando no serviço público e na saúde pública é imensurável. É realmente extraordinário. Ele supera e combate todas as outras coisas ruins.”

