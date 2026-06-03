Água mineral sem gás da Crystal é recolhida após contaminação por bactéria; saiba lotes e estados afetados
Produto está sendo retirado do mercado após análise da vigilância sanitária confirmar contaminação de um lote
Um lote da água mineral sem gás Crystal começou a ser retirado do mercado após a constatação de contaminação por bactérias.
A medida, oficializada e publicada pela Anvisa nesta quarta-feira, 3, contempla o recolhimento voluntário do produto pela fabricante, a Mineração Bom Jesus Ltda., de Luziânia (GO), e a divulgação de orientações para consumidores que eventualmente adquiriram o produto. O lote afetado é o LZ1 VAL200127 3 de 20/01/26. De acordo com a empresa, ele é composto de 374,4 mil garrafas de 500 ml.
Elas foram distribuídas no Distrito Federal (230.443), em cidades vizinhas de Goiás (66.768), em Tocantins (1.439) e no interior de São Paulo (75.750).
A medida de retirada do produto se deve ao laudo do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), que identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostra do produto coletada durante análise de rotina da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa/DF).
Um teste de contraprova, que gerou o Laudo de Análise Fiscal Definitivo, foi realizado seguindo as normas da Anvisa, e o resultado confirmou a presença da bactéria na amostra analisada.
Em função disso, a vigilância sanitária interditou o local e comunicou a situação à agência federal.
Como saber e o que fazer se comprei uma garrafa do lote
A Anvisa recomenda que os consumidores verifiquem, pelo rótulo da embalagem, se possuem unidades do lote LZ1 VAL 200127, fabricado em 20/1/2026 e com validade até 20/01/2027. Caso tenham a garrafa de 500 ml em casa, não devem consumi-lo devido ao risco de contaminação pela bactéria.
A agência orienta aguardar as comunicações da empresa sobre devolução e reembolso.
Segundo dados do fabricante apresentados ao órgão, o recolhimento do produto foi iniciado imediatamente em distribuidoras, e cerca de 99,2% das unidades do lote já não estariam mais disponíveis no mercado.
A Crystal afirma que não recebeu reclamações dos clientes sobre o produto até o momento.
Posicionamento da marca
A Mineração Bom Jesus (MBJ) informa que está finalizando o recolhimento preventivo e voluntário de um lote específico da Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás.
O lote, envasado em janeiro, possui distribuição restrita e foi comercializado apenas no Distrito Federal, em municípios específicos do Tocantins (Arraias, Combinado e Novo Alegre), de Goiás (Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás e Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão) e nas cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí (SP).
Durante ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, em março, em um ponto de venda específico localizado no Distrito Federal, foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada. Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação. Considerando o alto giro do produto nos pontos de venda, não há indicação de que esse lote ainda esteja disponível no mercado.
Reforçamos nosso compromisso permanente com elevados padrões de qualidade e segurança, reconhecidos internacionalmente, e seguimos cooperando de forma técnica, responsável e transparente com as autoridades competentes.
Os consumidores podem manter a confiança no consumo dos produtos da marca, enquanto a empresa avança nas avaliações necessárias para o completo esclarecimento do caso junto aos órgãos reguladores. Reiteramos, por fim, que a marca Crystal é produzida a partir de diferentes fontes de água mineral em todo o território nacional, de acordo com o engarrafador responsável em cada região, todas devidamente licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes.
Ressaltamos que esta medida se refere exclusivamente ao lote mencionado, envasado pela Mineração Bom Jesus (MBJ), não havendo qualquer relação com outros lotes ou produtos da marca Crystal. A unidade fabril permanece operando normalmente e cumprindo rigorosamente os mais elevados padrões de qualidade e segurança, com processos certificados, monitoramento contínuo e total conformidade com a legislação vigente.
Orientação: consumidores que eventualmente possuam unidades do lote P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126) devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para orientações sobre substituição ou reembolso.