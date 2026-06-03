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A Anvisa anunciou o recolhimento voluntário de lotes da Água Mineral Natural sem Gás Crystal. A medida, iniciada pela fabricante, ocorre após a identificação da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostras. Milhares de garrafas foram distribuídas no DF, GO, TO e SP. Entenda os detalhes e como identificar o produto.

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Um lote da água mineral sem gás Crystal começou a ser retirado do mercado após a constatação de contaminação por bactérias.

A medida, oficializada e publicada pela Anvisa nesta quarta-feira, 3, contempla o recolhimento voluntário do produto pela fabricante, a Mineração Bom Jesus Ltda., de Luziânia (GO), e a divulgação de orientações para consumidores que eventualmente adquiriram o produto. O lote afetado é o LZ1 VAL200127 3 de 20/01/26. De acordo com a empresa, ele é composto de 374,4 mil garrafas de 500 ml.

Elas foram distribuídas no Distrito Federal (230.443), em cidades vizinhas de Goiás (66.768), em Tocantins (1.439) e no interior de São Paulo (75.750).

A medida de retirada do produto se deve ao laudo do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF), que identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em amostra do produto coletada durante análise de rotina da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (Divisa/DF).

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Um teste de contraprova, que gerou o Laudo de Análise Fiscal Definitivo, foi realizado seguindo as normas da Anvisa, e o resultado confirmou a presença da bactéria na amostra analisada.

Em função disso, a vigilância sanitária interditou o local e comunicou a situação à agência federal.

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Como saber e o que fazer se comprei uma garrafa do lote

A Anvisa recomenda que os consumidores verifiquem, pelo rótulo da embalagem, se possuem unidades do lote LZ1 VAL 200127, fabricado em 20/1/2026 e com validade até 20/01/2027. Caso tenham a garrafa de 500 ml em casa, não devem consumi-lo devido ao risco de contaminação pela bactéria.

A agência orienta aguardar as comunicações da empresa sobre devolução e reembolso.

Segundo dados do fabricante apresentados ao órgão, o recolhimento do produto foi iniciado imediatamente em distribuidoras, e cerca de 99,2% das unidades do lote já não estariam mais disponíveis no mercado.



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A Crystal afirma que não recebeu reclamações dos clientes sobre o produto até o momento.

Posicionamento da marca

A Mineração Bom Jesus (MBJ) informa que está finalizando o recolhimento preventivo e voluntário de um lote específico da Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás.

O lote, envasado em janeiro, possui distribuição restrita e foi comercializado apenas no Distrito Federal, em municípios específicos do Tocantins (Arraias, Combinado e Novo Alegre), de Goiás (Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás e Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão) e nas cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí (SP).

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Durante ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, em março, em um ponto de venda específico localizado no Distrito Federal, foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada. Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação. Considerando o alto giro do produto nos pontos de venda, não há indicação de que esse lote ainda esteja disponível no mercado.

Reforçamos nosso compromisso permanente com elevados padrões de qualidade e segurança, reconhecidos internacionalmente, e seguimos cooperando de forma técnica, responsável e transparente com as autoridades competentes.

Os consumidores podem manter a confiança no consumo dos produtos da marca, enquanto a empresa avança nas avaliações necessárias para o completo esclarecimento do caso junto aos órgãos reguladores. Reiteramos, por fim, que a marca Crystal é produzida a partir de diferentes fontes de água mineral em todo o território nacional, de acordo com o engarrafador responsável em cada região, todas devidamente licenciadas e fiscalizadas pelos órgãos competentes.

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Ressaltamos que esta medida se refere exclusivamente ao lote mencionado, envasado pela Mineração Bom Jesus (MBJ), não havendo qualquer relação com outros lotes ou produtos da marca Crystal. A unidade fabril permanece operando normalmente e cumprindo rigorosamente os mais elevados padrões de qualidade e segurança, com processos certificados, monitoramento contínuo e total conformidade com a legislação vigente.

Orientação: consumidores que eventualmente possuam unidades do lote P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126) devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para orientações sobre substituição ou reembolso.