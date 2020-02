Agendada primeira reunião de grupo de emergência para discutir coronavírus

O governo pretende fazer na próxima segunda-feira, 3, às 10h, a primeira reunião do grupo que vai discutir medidas de preparação e de enfrentamento do coronavírus no Brasil. A informação é do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Na quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro decidiu recriar o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública, que será responsável também por definir critérios de acompanhamento para pacientes com suspeita de terem contraído o coronavírus e discutir ações preventivas.

O grupo de emergência é coordenado pelo Ministério da Saúde e reúne representantes da Casa Civil, dos ministérios da Justiça, Defesa, Agricultura, Desenvolvimento, do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As reuniões não serão periódicas, e sim marcadas quando os participantes detectarem que há necessidade de discutir novas medidas de enfrentamento ao vírus. O mesmo grupo já havia atuado em casos emblemáticos envolvendo saúde pública, como a onda de microcefalia, em 2017, e a pandemia de influenza.

Autoridades chinesas de saúde anunciaram neste sábado que há, no país, 11.791 casos confirmados de pneumonia em razão do novo coronavírus. A doença já matou 259 pessoas em território chinês. Dos infectados, 1.795 pacientes permanecem em condição crítica, enquanto 243 pessoas receberam alta de hospitais.

Em balanço divulgado na sexta-feira, o Ministério da Saúde do Brasil afirmou que analisa 12 casos suspeitos, mas nenhum foi confirmado até o momento.