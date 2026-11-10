🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Saúde

Agência americana alerta sobre risco de perda de visão após uso de canetas emagrecedoras

Trata-se de uma reação adversa rara; os benefícios desses medicamentos são de longe muito mais amplos que os riscos

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 12h15
Olho humano em close-up, com íris de tons azuis, verdes e amarelos, e pupila preta central. Detalhes da íris mostram texturas radiais e veias avermelhadas na esclera, com reflexos de luz na parte inferior e superior. A pálpebra superior tem um tom arroxeado
Neuropatia óptica: doença rara que pode estar ligada a uso de análogos de GLP-1 (Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
Agência americana alerta sobre risco de perda de visão após uso de canetas emagrecedoras Priorize VEJA no Google

A Food and Drug Administration (FDA), agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, determinou nesta semana que as bulas de todos os remédios da família dos agonistas do GLP-1 passem a trazer, entre as advertências, um alerta sobre o risco potencialmente aumentado de uma doença ocular rara: a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, conhecida pela sigla NOIANA.

A lista inclui nomes de medicamentos que viraram parte do vocabulário dos brasileiros, como semaglutida (Ozempic, Wegovy e Rybelsus), tirzepatida (Mounjaro), liraglutida (Victoza e Saxenda) e dulaglutida (Trulicity).

É natural que a notícia assuste quem usa essas medicações. Por isso, vale entender o que exatamente foi encontrado — e o que não foi.

Siga

O que é a NOIANA

Imagine um pequeno “derrame” no olho. A NOIANA acontece quando o fluxo de sangue que nutre a parte da frente do nervo óptico, a estrutura que leva as imagens do olho ao cérebro, cai de forma súbita. Sem oxigênio, parte das fibras do nervo sofre dano.

O quadro costuma ser percebido ao acordar: perda de visão repentina e sem dor em um dos olhos, manchas ou áreas apagadas no campo visual, cores desbotadas, vista embaçada.

Continua após a publicidade

Parte dos pacientes recupera alguma visão, mas a perda pode ser permanente — e quem já teve o problema em um olho tem mais chance de tê-lo no outro.

Um esclarecimento importante: muitas manchetes falam em “neurite óptica”, mas são doenças diferentes. A neurite é uma inflamação do nervo, geralmente acompanhada de dor ao movimentar os olhos. A NOIANA é um problema de circulação.

O tamanho do risco

A FDA reuniu 126 estudos clínicos com mais de 134 mil participantes. Foram identificados apenas 15 casos prováveis de NOIANA: 10 entre os que usavam os remédios e 5 entre os que recebiam placebo. Traduzindo: a cada 100 mil pessoas tratadas por um ano, espera-se cerca de 6 casos com a medicação, contra cerca de 4 sem ela.

Continua após a publicidade

Em termos relativos, o risco parece cerca de 70% maior — número que impressiona numa manchete. Em termos absolutos, porém, a diferença é de 2 a 3 casos a cada 100 mil pessoas por ano, algo como um caso adicional para cada 38 mil pacientes tratados durante doze meses. Em 2025, a agência europeia já havia estimado, para a semaglutida, algo em torno de um caso extra a cada 10 mil pessoas por ano.

Há ainda muitas dúvidas. Os testes em animais não revelaram um mecanismo que explique a associação. Num grande levantamento com dados do mundo real, o risco com os agonistas do GLP-1 não foi diferente do observado com outra classe moderna de remédios para diabetes, as glifozinas.

E há um nó difícil de desatar: diabetes, pressão alta, apneia do sono e doença renal são, ao mesmo tempo, fatores de risco para a NOIANA e condições muito comuns em quem usa essas medicações. Por isso a própria FDA fala em risco “potencial”.

Continua após a publicidade

O que fazer na prática

Ninguém deve suspender o tratamento com canetas prescrito pelo médico por conta própria. Interromper a medicação sem orientação pode trazer de volta a glicose alta, o peso e o risco cardiovascular que ela vinha controlando.

O que muda é a atenção. Diante de perda súbita de visão, manchas ou falhas no campo visual em um olho, o paciente deve procurar seu médico imediatamente e ser avaliado por um oftalmologista. Quem já teve NOIANA precisa conversar com o médico sobre manter ou não o remédio. Para os demais, vale incluir o tema na próxima consulta, sem alarde.

Por aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia emitido um alerta em junho de 2025, seguindo a agência europeia, e pediu a inclusão da NOIANA como reação adversa muito rara nas bulas da semaglutida. A novidade americana é estender o aviso a toda a classe.

Continua após a publicidade

É preciso levar em conta que nenhum remédio é isento de riscos, e a medicina se baliza pela arte de pesar benefícios e efeitos indesejados. Neste caso, a balança pende com folga para um lado. As terapias à base de GLP-1 mudaram — e seguem mudando — a vida de milhões de pessoas com diabetes tipo 2 e obesidade.

Algumas delas reduzem o risco de infarto, AVC e morte em quem tem doença cardiovascular, protegem os rins de pessoas com diabetes, Tratam a apneia do sono e ajudam a reverter a inflamação e a cicatrização do fígado causadas pela gordura.

O alerta da FDA é um sinal de que a vigilância funciona. Não é motivo para abandonar um dos maiores avanços da medicina das últimas décadas. Olho aberto, sim. Pânico, não.

Publicidade
TAGS:
Anvisa
cegueira
Diabetes
Emagrecimento
FDA
Na Veia
Obesidade
Oftalmologia
Ozempic
prevenção
Tratamentos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).