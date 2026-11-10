Agência americana alerta sobre risco de perda de visão após uso de canetas emagrecedoras

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A FDA agora exige um alerta em bulas de agonistas GLP-1 (Ozempic, Wegovy) sobre um risco “potencial” de NOIANA, uma doença ocular rara. Embora o risco relativo seja 70% maior, a diferença absoluta é mínima: 2 a 3 casos extras a cada 100 mil pessoas/ano. Não pare o tratamento, mas fique atento a sintomas visuais súbitos e procure seu médico. Os benefícios desses medicamentos superam amplamente os riscos.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A Food and Drug Administration (FDA), agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, determinou nesta semana que as bulas de todos os remédios da família dos agonistas do GLP-1 passem a trazer, entre as advertências, um alerta sobre o risco potencialmente aumentado de uma doença ocular rara: a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, conhecida pela sigla NOIANA.

A lista inclui nomes de medicamentos que viraram parte do vocabulário dos brasileiros, como semaglutida (Ozempic, Wegovy e Rybelsus), tirzepatida (Mounjaro), liraglutida (Victoza e Saxenda) e dulaglutida (Trulicity).

É natural que a notícia assuste quem usa essas medicações. Por isso, vale entender o que exatamente foi encontrado — e o que não foi.

O que é a NOIANA

Imagine um pequeno “derrame” no olho. A NOIANA acontece quando o fluxo de sangue que nutre a parte da frente do nervo óptico, a estrutura que leva as imagens do olho ao cérebro, cai de forma súbita. Sem oxigênio, parte das fibras do nervo sofre dano.

O quadro costuma ser percebido ao acordar: perda de visão repentina e sem dor em um dos olhos, manchas ou áreas apagadas no campo visual, cores desbotadas, vista embaçada.

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Parte dos pacientes recupera alguma visão, mas a perda pode ser permanente — e quem já teve o problema em um olho tem mais chance de tê-lo no outro.

Um esclarecimento importante: muitas manchetes falam em “neurite óptica”, mas são doenças diferentes. A neurite é uma inflamação do nervo, geralmente acompanhada de dor ao movimentar os olhos. A NOIANA é um problema de circulação.

O tamanho do risco

A FDA reuniu 126 estudos clínicos com mais de 134 mil participantes. Foram identificados apenas 15 casos prováveis de NOIANA: 10 entre os que usavam os remédios e 5 entre os que recebiam placebo. Traduzindo: a cada 100 mil pessoas tratadas por um ano, espera-se cerca de 6 casos com a medicação, contra cerca de 4 sem ela.

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Em termos relativos, o risco parece cerca de 70% maior — número que impressiona numa manchete. Em termos absolutos, porém, a diferença é de 2 a 3 casos a cada 100 mil pessoas por ano, algo como um caso adicional para cada 38 mil pacientes tratados durante doze meses. Em 2025, a agência europeia já havia estimado, para a semaglutida, algo em torno de um caso extra a cada 10 mil pessoas por ano.

Há ainda muitas dúvidas. Os testes em animais não revelaram um mecanismo que explique a associação. Num grande levantamento com dados do mundo real, o risco com os agonistas do GLP-1 não foi diferente do observado com outra classe moderna de remédios para diabetes, as glifozinas.

E há um nó difícil de desatar: diabetes, pressão alta, apneia do sono e doença renal são, ao mesmo tempo, fatores de risco para a NOIANA e condições muito comuns em quem usa essas medicações. Por isso a própria FDA fala em risco “potencial”.

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O que fazer na prática

Ninguém deve suspender o tratamento com canetas prescrito pelo médico por conta própria. Interromper a medicação sem orientação pode trazer de volta a glicose alta, o peso e o risco cardiovascular que ela vinha controlando.

O que muda é a atenção. Diante de perda súbita de visão, manchas ou falhas no campo visual em um olho, o paciente deve procurar seu médico imediatamente e ser avaliado por um oftalmologista. Quem já teve NOIANA precisa conversar com o médico sobre manter ou não o remédio. Para os demais, vale incluir o tema na próxima consulta, sem alarde.

Por aqui, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia emitido um alerta em junho de 2025, seguindo a agência europeia, e pediu a inclusão da NOIANA como reação adversa muito rara nas bulas da semaglutida. A novidade americana é estender o aviso a toda a classe.

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É preciso levar em conta que nenhum remédio é isento de riscos, e a medicina se baliza pela arte de pesar benefícios e efeitos indesejados. Neste caso, a balança pende com folga para um lado. As terapias à base de GLP-1 mudaram — e seguem mudando — a vida de milhões de pessoas com diabetes tipo 2 e obesidade.

Algumas delas reduzem o risco de infarto, AVC e morte em quem tem doença cardiovascular, protegem os rins de pessoas com diabetes, Tratam a apneia do sono e ajudam a reverter a inflamação e a cicatrização do fígado causadas pela gordura.

O alerta da FDA é um sinal de que a vigilância funciona. Não é motivo para abandonar um dos maiores avanços da medicina das últimas décadas. Olho aberto, sim. Pânico, não.