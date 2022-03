Adultos jovens podem ter problemas cardiovasculares após Covid-19

Um estudo da Universidade Estadual Paulista (Unesp), publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health, mostrou que quadros leves ou moderados de Covid-19 podem desequilibrar o sistema cardiovascular de adultos jovens que não apresentavam doenças cardíacas antes da infecção. Segundo a pesquisa, os voluntários que tiveram a doença apresentaram alterações na frequência cardíaca em repouso, o que pode desencadear problemas cardiovasculares.

O estudo faz parte do projeto FIT-COVID, que visa cujo aumentar o conhecimento científico sobre a Covid-19 e seus impactos sobre o sistema imunológico, metabólico e psicobiológico, responsável pelo sono e função cognitiva, além dos efeitos das atividades físicas e composição corporal nos quadros da doença causada pelo SARS-CoV-2.

Na pesquisa, participaram 40 pessoas, entre homens e mulheres de 20 a 40 anos, de Presidente Prudente, cidade no interior de São Paulo, sem doenças prévias e não vacinados. O grupo foi dividido igualmente entre os que tiveram quadros leves ou moderados da Covid-19 e os que não tiveram Covid-19. “Escolhemos avaliar pessoas jovens que não têm doenças preexistentes, por serem mais saudáveis e apresentarem sintomas leves ou moderados, e não graves”, diz Fábio Lira, coordenador do FIT-COVID e professor do Departamento de Educação Física da Unesp.

Segundo Lira, o estudo acompanhará essas pessoas por cerca de 18 meses. As primeiras informações foram coletadas antes de os participantes serem vacinados e recentemente, os pesquisadores fizeram nova coleta de dados após os voluntários terem recebido as duas doses da vacina e a adicional, que estão em análise. A próxima deve ocorrer em um ano.

De acordo com Lira, até agora, o estudo evidencia que, embora não apresentem quadros graves de Covid-19 e doenças pré-existentes, esses pacientes jovens adultos tiveram a função pulmonar e o sistema cardiovascular alterados. Submetidos a exames cardiológicos, os pesquisadores observaram alterações importantes na frequência cardíaca em repouso, muito mais alta nos que haviam sido infectados. O estudo também aponta a obesidade e o sedentarismo como fatores determinantes após a doença: entre as pessoas com excesso de peso e sedentários, os efeitos da infecção foram agravados. “Nessa pesquisa a gordura corporal e o sedentarismo também potencializam os efeitos prejudiciais da Covid”, diz Lira.

