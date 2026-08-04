Ácido hialurônico e outros produtos dermatológicos irregulares são proibidos pela Anvisa
Segundo a agência, empresa sem autorização de funcionamento oferecia dispositivos médicos na internet
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de produtos dermatológicos irregulares da empresa Dhermashop Saúde Ltda., que incluem um gel injetável à base de ácido hialurônico, um “revitalizante” injetável, fios de sustentação, entre outros itens.
Segundo a resolução publicada no Diário Oficial da União, os produtos não têm registro sanitário junto à Anvisa e estavam sendo vendidos por uma empresa sem Autorização de Funcionamento (AFE), licença exigida pelo órgão.
A medida atinge os seguintes produtos (lotes a partir de 13/11/2024):
- Revitalizante Skinbooster Filorga NCTF;
- Ácido Hialurônico Reticulado Deep;
- Fios de Sustentação Loyoderm;
- Ácido Hialurônico Loyoderm;
- Fios PDO Loyoderm.
Como escolher produtos dermatológicos com segurança
Alguns cuidados simples ajudam a reduzir o risco de comprar produtos irregulares ou falsificados. Uma das recomendações é verificar se o produto tem registro na Anvisa. A consulta pode ser feita gratuitamente no sistema oficial da agência.
Também é recomendável comprar apenas em estabelecimentos confiáveis, como farmácias, distribuidoras autorizadas e clínicas médicas devidamente regularizadas.
Além disso, desconfie de ofertas em redes sociais, aplicativos de mensagens ou sites sem identificação clara. Também é importante conferir a procedência: produtos injetáveis devem informar fabricante, lote, validade, número de registro (quando aplicável) e instruções. Vale ainda:
- Desconfiar de preços muito abaixo do mercado. Valores muito reduzidos podem indicar produtos falsificados, desviados ou sem regularização;
- Evitar adquirir produtos de uso profissional por conta própria. Ácido hialurônico injetável, skinboosters e fios de sustentação devem ser utilizados apenas por profissionais habilitados;
- Em caso de dúvida, consultar a Anvisa. O consumidor pode verificar se a empresa e o produto estão regularizados e denunciar suspeitas de irregularidades pelos canais oficiais da agência.