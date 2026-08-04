Ácido hialurônico e outros produtos dermatológicos irregulares são proibidos pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de produtos dermatológicos irregulares da empresa Dhermashop Saúde Ltda., que incluem um gel injetável à base de ácido hialurônico, um “revitalizante” injetável, fios de sustentação, entre outros itens.

Segundo a resolução publicada no Diário Oficial da União, os produtos não têm registro sanitário junto à Anvisa e estavam sendo vendidos por uma empresa sem Autorização de Funcionamento (AFE), licença exigida pelo órgão.

A medida atinge os seguintes produtos (lotes a partir de 13/11/2024):

Revitalizante Skinbooster Filorga NCTF;

Ácido Hialurônico Reticulado Deep;

Fios de Sustentação Loyoderm;

Ácido Hialurônico Loyoderm;

Fios PDO Loyoderm.

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Como escolher produtos dermatológicos com segurança

Alguns cuidados simples ajudam a reduzir o risco de comprar produtos irregulares ou falsificados. Uma das recomendações é verificar se o produto tem registro na Anvisa. A consulta pode ser feita gratuitamente no sistema oficial da agência.

Também é recomendável comprar apenas em estabelecimentos confiáveis, como farmácias, distribuidoras autorizadas e clínicas médicas devidamente regularizadas.

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Além disso, desconfie de ofertas em redes sociais, aplicativos de mensagens ou sites sem identificação clara. Também é importante conferir a procedência: produtos injetáveis devem informar fabricante, lote, validade, número de registro (quando aplicável) e instruções. Vale ainda:

Desconfiar de preços muito abaixo do mercado. Valores muito reduzidos podem indicar produtos falsificados, desviados ou sem regularização;

Valores muito reduzidos podem indicar produtos falsificados, desviados ou sem regularização; Evitar adquirir produtos de uso profissional por conta própria. Ácido hialurônico injetável, skinboosters e fios de sustentação devem ser utilizados apenas por profissionais habilitados;

Ácido hialurônico injetável, skinboosters e fios de sustentação devem ser utilizados apenas por profissionais habilitados; Em caso de dúvida, consultar a Anvisa. O consumidor pode verificar se a empresa e o produto estão regularizados e denunciar suspeitas de irregularidades pelos canais oficiais da agência.