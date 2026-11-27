Ler Resumo





A trágica morte de Gerson no recinto de uma leoa gerou comoção e julgamentos apressados na internet. Para revelar a história de abandono e saúde mental por trás do episódio, uma nova obra reconstrói a trajetória do jovem longe do sensacionalismo e expõe as falhas no acolhimento social.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Gerson de Melo Machado morreu em 30 de novembro de 2025. Era um jovem de 19 anos, pobre, com profundas vulnerabilidades sociais e um complexo histórico de doenças mentais. Natural de João Pessoa, foi rotulado desde cedo, institucionalizado aos 7 anos, abandonado inúmeras vezes, relegado à própria sorte mesmo sem condições de cuidar de si.

Morreu de forma trágica, extraordinária, espetacular. Numa manhã de domingo, saiu de casa sem muito alarde e foi para a Bica, o nome popular do parque zoobotânico da cidade. Entrou no local de forma clandestina, perambulou pelo parque durante uma hora, se encaminhou para o recinto da leoa. Escalou um muro e um alambrado que somados chegam a sete metros de altura, desceu por uma imbaúba, foi instantaneamente atacado e morto pelo animal.

A cena foi gravada em tempo real por inúmeros celulares. Em geral, por pessoas que, mesmo diante do inimaginável, não abriram mão do clique, dos melhores ângulos, do registro para a posteridade de uma sociedade cada vez mais conectada.

Não tardou, os vídeos começaram a ganhar as redes sociais, em geral sem censura, sem cortes, sem cuidados. O episódio ganhou o mundo. O caso foi noticiado nos principais portais de notícias do Brasil, virou reportagem nas TVs, repercutiu em dezenas de outros países.

Continua após a publicidade

Em menos de uma hora, as pessoas se encheram de “certezas”. E esse é o cerne da questão. Como é que um vídeo de pouco mais de 2 minutos pode ser o fio condutor para tantas certezas, consolidadas de forma tão rápida?

De repente, todo mundo conhecia Gerson, todo mundo falava de seu histórico criminal, de sua suposta periculosidade. Muitos comemoravam a sua morte como uma espécie de livramento.

Continua após a publicidade

Até que, de repente, alguém trazia uma informação nova, falava de suas doenças mentais, da complexidade de sua vida, ressignificava as certezas que existiam até então e sugeria outras, igualmente assimiladas e reproduzidas pelos demais sem nenhuma apuração.

Não me parecia suficiente. Enquanto jornalista, professor e antropólogo, eu não poderia concordar com tanto açodamento, tanto imediatismo a serviço do engajamento, de ser o primeiro a dizer sabe-se lá o quê.

Continua após a publicidade

Pois o sétimo livro de minha carreira nasce assim. De uma revolta, uma irritação mesmo com a forma como o caso foi tratado. Desde que eu decidi pesquisar mais a vida de Gerson, foram 40 entrevistas, mais de 10 mil páginas de documentos analisados, inclusive muitos que estavam em segredo de justiça e que tive acesso após autorização judicial.

Gerson era um jovem doce, sonhador, absolutamente apaixonado pela mãe. Alguém que permaneceu criança mesmo ao chegar à maioridade, e que, nas instalações de um CAPS 3, comemorou aquele que seria o último de seus aniversários escolhendo o personagem Ben 10 como tema e a dupla de palhaços Patati Patatá como trilha sonora.

Continua após a publicidade

Ao mesmo tempo, foi um jovem que sofreu absurdamente. Que encontrava acolhimento no hospital psiquiátrico, no presídio, nos lugares mais improváveis. Porque na rua, na vizinhança, na vida real, era ameaçado, agredido, repelido. Reduzido a “Vaqueirinho”, apelido que ele odiava e que nasce em um contexto de violências.

Abandonado: a vida e as mortes de Gerson, livro que lanço em dezembro deste ano pela editora Ideia, conta, enfim, a vida que precedeu a tragédia. Questiona o que poderia ser feito diferente para acolher de forma mais adequada jovens vulneráveis e com doenças mentais. E se propõe a fazer isso sem pressa, sem certezas fabricadas. Principalmente, sem sensacionalismos de qualquer ordem.

Continua após a publicidade

* Phelipe Caldas é escritor e jornalista, com doutorado em antropologia social