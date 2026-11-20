A covid-19 voltou a apresentar sinais de crescimento no Brasil, impulsionada pela circulação da variante XFG, também chamada de Stratus. Descendente da linhagem ômicron, ela está por trás de 90% das amostras de pacientes analisadas pela vigilância genômica do Ministério da Saúde. Para a infectologista Rosana Richtmann, diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, a variante parece ter maior capacidade de transmissão, o que ajuda a explicar a alta recente de infecções.

“A variante parece ter maior transmissibilidade, e estamos vivendo mudanças climáticas em alguns locais que favorecem a disseminação”, afirma Richtmann. Em São Paulo, por exemplo, dias de chuva e temperaturas mais baixas em plena primavera contribuíram para a formação de aglomerações em ambientes fechados. A médica ressalta que os picos de infecção fazem parte da dinâmica do vírus, que continua circulando e acumulando mutações.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

Continua após a publicidade

O que explica o avanço da variante Stratus?

Dezessete estados e o Distrito Federal registraram crescimento significativo de casos nas últimas semanas. A proporção de testes positivos para covid-19 saltou de 1% para 17% em três meses, alcançando o maior patamar do ano. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também identificou aumento nas internações por síndrome respiratória aguda grave associada à doença.

Segundo Richtmann, a circulação de novas variantes é esperada porque o coronavírus continua sofrendo mutações genéticas e adquirindo características diferentes. No caso da XFG, a combinação entre possível maior transmissibilidade e condições climáticas favoráveis à disseminação pode ter contribuído para que a linhagem ganhasse espaço.

A nova variante provoca sintomas diferentes?

Além de febre, mal-estar e congestão nasal, pacientes infectados têm relatado dor de garganta, rouquidão e alterações na voz. A maioria dos quadros é limitada e tende a melhorar em aproximadamente uma semana. Em pessoas mais vulneráveis, porém, a infecção pode evoluir para falta de ar e outras complicações.

Continua após a publicidade

Um estudo que analisou o perfil da XFG apontou que a variante representa mais uma etapa da evolução contínua do Sars-CoV-2, mas não encontrou evidências de que ela provoque quadros mais graves ou tenha maior capacidade de escapar dos anticorpos produzidos pela vacinação.

A alta de casos pode levar a uma nova crise sanitária?

Os especialistas ressaltam que o aumento das infecções não significa um retorno à situação vivida durante a pandemia. Para o infectologista Hugo Boechat, vice-diretor de assistência e vigilância em saúde do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, o principal risco dos vírus respiratórios é provocar uma pressão excessiva sobre hospitais e unidades de terapia intensiva.

Continua após a publicidade

“No momento, o número de hospitalizações permanece baixo e não pressiona o sistema”, afirma. Em 2026, o Brasil havia registrado 118.920 casos de covid-19 até 9 de novembro. Desse total, 3.641 evoluíram com gravidade e 445 terminaram em morte, números inferiores aos observados durante a pandemia.

Quem deve tomar a vacina contra a covid-19?

A vacinação continua sendo a principal forma de proteção contra os quadros graves, sobretudo entre idosos e pessoas com maior vulnerabilidade. Segundo Richtmann, 68% das mortes registradas no período analisado ocorreram entre pessoas com mais de 65 anos. Bebês, gestantes e indivíduos com doenças crônicas ou imunidade comprometida também estão entre os grupos que exigem atenção.

Continua após a publicidade

A infectologista Raquel Stucchi, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia, afirma que pessoas com menos de 60 anos, sem comorbidades e fora dos grupos especiais, que já receberam a vacina, não precisam necessariamente repetir a dose. Quem nunca se vacinou, por outro lado, deve procurar a imunização mesmo que não pertença a um grupo prioritário. A nova alta reforça que, embora o coronavírus já não represente a emergência sanitária dos anos de pandemia, continua exigindo vigilância e cuidados.