A saúde dos famosos em 2014

(Divulgação/Apple/VEJA/VEJA)

Neste ano, os fãs do cantor Bono Vox finalmente souberam qual é o verdadeiro motivo pelo qual o líder do U2 está sempre de óculos escuros. Em entrevista à rede britânica BBC, Bono contou que o adereço não tem nada a ver com vaidade, mas é uma forma de proteger a sua visão, já que ele foi diagnosticado com glaucoma há 20 anos. A saúde do cantor voltou a ser noticiada após ele ter sofrido um acidente de bicicleta no Central Park, em Nova York. Bono precisou operar o braço e adiar compromissos com a banda.