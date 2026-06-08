A neurociência da torcida: o que a Copa do Mundo faz com o nosso cérebro

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A Copa do Mundo vai além do futebol: é uma poderosa experiência coletiva que une os brasileiros. A ciência das emoções e a neurociência explicam como a torcida cria um fenômeno de sincronia fisiológica, neural e um senso profundo de pertencimento, transformando o esporte em amor e conexão social.

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Poucas experiências mobilizam tanto os brasileiros quanto uma Copa do Mundo. Em ano de mundial, algo curioso acontece: ruas mudam de cor, desconhecidos conversam, abraços atravessam rivalidades e o coração parece bater num ritmo uníssono. Por alguns instantes, o verde e amarelo aproximam pessoas que durante o campeonato defendem camisas de times adversários.

No Brasil, futebol não é apenas esporte. É experiência emocional coletiva. Nesse contexto, é fácil associar futebol, empatia e amor.

Do ponto de vista da ciência das emoções, o amor também pode ser compreendido como uma experiência emocional breve, mas intensa, capaz de ampliar a sensação de conexão e gerar bem-estar. Emoções positivas compartilhadas aumentam a cooperação, favorecem o senso de pertencimento e ampliam nossa percepção do outro. E é exatamente isso que acontece quando milhões de pessoas torcem juntas.

O sociólogo francês Émile Durkheim chamou esse fenômeno de “efervescência coletiva”. No início do século XX, ele percebeu que experiências compartilhadas intensas produziam um estado emocional muito particular: uma espécie de energia social que emerge do encontro entre as pessoas.



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Em grandes celebrações, indivíduos passam a agir de forma sincronizada. Cantam juntos, levantam-se ao mesmo tempo, prendem a respiração diante de um lance decisivo. A emoção não circula apenas dentro de cada pessoa, mas percorre todo o grupo.

O futebol, especialmente no Brasil, é um dos principais exemplos contemporâneos desse fenômeno.

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Uma partida importante mobiliza corpo, emoção e identidade coletiva. O coração acelera, os músculos tensionam, o olhar se concentra completamente no jogo. Mas o mais interessante é que isso não acontece de maneira isolada.

Estudos recentes em psicologia e neurociência mostram que experiências intensas em grupo podem aumentar a sensação de confiança, fortalecer vínculos sociais e até gerar sincronização fisiológica entre as pessoas, incluindo alterações semelhantes nos ritmos cardíacos e nos padrões de atenção.

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Mais recentemente, outro conceito começou a ganhar espaço na ciência contemporânea: a sincronia neural coletiva. Explicando de forma simples, quando pessoas compartilham intensamente uma mesma experiência, seus cérebros tendem a entrar em sintonia. As emoções se alinham, a atenção converge e o grupo começa a viver uma espécie de experiência psicológica compartilhada.

É como se o cérebro social entrasse em campo.

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Em tempos de hiperindividualismo, é essencial buscar maneiras de fomentar esse sentimento de pertencimento. Na Copa do Mundo, durante os jogos, milhões de pessoas olham para o mesmo lugar, sentem expectativas semelhantes, sofrem juntas, comemoram juntas e compartilham uma experiência comum.

Quando a bola rolar em campo, não será apenas um jogo acontecendo. Nas casas, bares, ruas e praças, corpos e emoções entrarão em sintonia. Aquilo que muitas vezes chamamos apenas de “energia da torcida” é uma coordenação real entre emoções, fisiologia e cérebros humanos.

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A Copa nos lembra de algo importante: seres humanos precisam de experiências coletivas para se sentirem vivos, conectados e pertencentes. Na torcida pelo Brasil, por alguns instantes, deixaremos de ser apenas indivíduos separados para vibrar por algo maior.

*Deborah Dubner é psicóloga, especialista em neurociência e autora de sete livros sobre autoconsciência, evolução pessoal e psicologia