🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Saúde

A neurociência da torcida: o que a Copa do Mundo faz com o nosso cérebro

Pesquisadora explica em artigo como os jogos colocam o cérebro dos torcedores em sintonia

Por Deborah Dubner* 8 jun 2026, 12h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h19
Torcida brasileira no Catar -
Torcer pode conectar ainda mais as pessoas, segundo estudos (Alexandre Battibugli/Placar)
Continua após publicidade
A neurociência da torcida: o que a Copa do Mundo faz com o nosso cérebro Priorize VEJA no Google

Poucas experiências mobilizam tanto os brasileiros quanto uma Copa do Mundo. Em ano de mundial, algo curioso acontece: ruas mudam de cor, desconhecidos conversam, abraços atravessam rivalidades e o coração parece bater num ritmo uníssono. Por alguns instantes, o verde e amarelo aproximam pessoas que durante o campeonato defendem camisas de times adversários.

No Brasil, futebol não é apenas esporte. É experiência emocional coletiva. Nesse contexto, é fácil associar futebol, empatia e amor.

Do ponto de vista da ciência das emoções, o amor também pode ser compreendido como uma experiência emocional breve, mas intensa, capaz de ampliar a sensação de conexão e gerar bem-estar. Emoções positivas compartilhadas aumentam a cooperação, favorecem o senso de pertencimento e ampliam nossa percepção do outro. E é exatamente isso que acontece quando milhões de pessoas torcem juntas.

Siga

O sociólogo francês Émile Durkheim chamou esse fenômeno de “efervescência coletiva”. No início do século XX, ele percebeu que experiências compartilhadas intensas produziam um estado emocional muito particular: uma espécie de energia social que emerge do encontro entre as pessoas.

Continua após a publicidade

Em grandes celebrações, indivíduos passam a agir de forma sincronizada. Cantam juntos, levantam-se ao mesmo tempo, prendem a respiração diante de um lance decisivo. A emoção não circula apenas dentro de cada pessoa, mas percorre todo o grupo.

O futebol, especialmente no Brasil, é um dos principais exemplos contemporâneos desse fenômeno.

Continua após a publicidade

Uma partida importante mobiliza corpo, emoção e identidade coletiva. O coração acelera, os músculos tensionam, o olhar se concentra completamente no jogo. Mas o mais interessante é que isso não acontece de maneira isolada.

Estudos recentes em psicologia e neurociência mostram que experiências intensas em grupo podem aumentar a sensação de confiança, fortalecer vínculos sociais e até gerar sincronização fisiológica entre as pessoas, incluindo alterações semelhantes nos ritmos cardíacos e nos padrões de atenção.

Continua após a publicidade

Mais recentemente, outro conceito começou a ganhar espaço na ciência contemporânea: a sincronia neural coletiva. Explicando de forma simples, quando pessoas compartilham intensamente uma mesma experiência, seus cérebros tendem a entrar em sintonia. As emoções se alinham, a atenção converge e o grupo começa a viver uma espécie de experiência psicológica compartilhada.

É como se o cérebro social entrasse em campo.

Continua após a publicidade

Em tempos de hiperindividualismo, é essencial buscar maneiras de fomentar esse sentimento de pertencimento. Na Copa do Mundo, durante os jogos, milhões de pessoas olham para o mesmo lugar, sentem expectativas semelhantes, sofrem juntas, comemoram juntas e compartilham uma experiência comum.

Quando a bola rolar em campo, não será apenas um jogo acontecendo. Nas casas, bares, ruas e praças, corpos e emoções entrarão em sintonia. Aquilo que muitas vezes chamamos apenas de “energia da torcida” é uma coordenação real entre emoções, fisiologia e cérebros humanos.

Continua após a publicidade

A Copa nos lembra de algo importante: seres humanos precisam de experiências coletivas para se sentirem vivos, conectados e pertencentes. Na torcida pelo Brasil, por alguns instantes, deixaremos de ser apenas indivíduos separados para vibrar por algo maior.

*Deborah Dubner é psicóloga, especialista em neurociência e autora de sete livros sobre autoconsciência, evolução pessoal e psicologia

Publicidade
TAGS:
Cérebro
Copa do Mundo
Futebol
Neurociência
saúde mental
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).