A maior armadilha do emagrecimento: o que a balança não conta na era do Ozempic

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Um artigo recente na revista Obesity Medicine, assinado por pesquisadores brasileiros, questiona a ideia de que perder peso equivale a ganhar saúde. Embora remédios como Ozempic e Mounjaro ajudem a emagrecer, eles não substituem o exercício físico para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório e a função física, essenciais para a saúde real. O foco deve ser na capacidade do corpo, não apenas na balança.

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Perder peso e ganhar saúde parecem a mesma coisa. Não são. Essa distinção, tão simples quanto negligenciada, está no centro de um artigo que acaba de sair na revista científica Obesity Medicine, assinado por um grupo de pesquisadores brasileiros — de universidades e institutos de Goiânia, Florianópolis e Rio de Janeiro. O título traz uma provocação elegante: estamos olhando para o lugar errado.

Vivemos a era dos análogos de GLP-1, os agora célebres remédios da família do Ozempic e do Mounjaro. Eles funcionam, e funcionam bem: reduzem o apetite, derretem quilos e mudaram para sempre o tratamento da obesidade. Mas, à medida que milhões de pessoas passam a usá-los, cresce uma preocupação legítima — a de que, junto com a gordura, se perca também massa muscular.

O alarme soou, e boa parte do debate médico passou a girar em torno de uma única pergunta: como preservar o músculo?

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Os autores brasileiros propõem que essa pergunta, embora importante, mira o alvo errado. O ponto não é apenas quanto músculo se preserva, mas sim as atividades que o corpo é capaz de fazer. E aqui entra uma evidência relevante.

Um estudo dinamarquês recente, o ensaio S-LiTE, dividiu pacientes em grupos: alguns tomaram apenas o medicamento; outros combinaram o remédio com exercício estruturado. Todos tiveram redução de peso de forma parecida.



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Mas só os que se exercitaram melhoraram o condicionamento cardiorrespiratório — a capacidade do coração e dos pulmões de sustentar esforço — e a função física, aquilo que permite subir escadas sem ofegar. O remédio sozinho, apesar de reduzir a balança, não entregou esses ganhos. A conclusão incomoda quem procura atalhos: emagrecer, por si só, não deixa ninguém mais apto.

A distinção não é acadêmica. Décadas de pesquisa mostram que o condicionamento cardiorrespiratório e a força muscular são preditores mais robustos de mortalidade do que o simples volume de músculo. Em outras palavras: importa menos o tamanho do bíceps e mais o que o organismo consegue realizar.



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Uma pessoa magra e sedentária pode ter risco cardiovascular maior do que alguém com sobrepeso e bem condicionado — um paradoxo que a balança jamais revelaria.

Há ainda uma armadilha técnica que os autores fazem questão de apontar. Os métodos usados para medir massa magra nesses estudos podem superestimar a perda de músculo, porque confundem com ela a saída de água e de outros tecidos que acompanha naturalmente a redução da gordura. Ou seja: parte do “músculo perdido” pode ser, em boa medida, um artefato de medição. Mais um motivo para não reduzir toda a discussão a esse único número.

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Nada disso significa desprezar a massa muscular — ela continua essencial, sobretudo em idosos e em quem já convive com fragilidade física. Segundo um dos pesquisadores brasileiros, Marcos Fortes, o exercício não deveria ser tratado como um mero acessório para “segurar o músculo” durante o tratamento, mas reconhecido como uma intervenção terapêutica por direito próprio.

“Ele melhora o sono, a pressão, a sensibilidade à insulina, a densidade dos ossos, a frequência cardíaca de repouso, a qualidade de vida — e ajuda, inclusive, a manter o peso perdido no longo prazo” aponta o pesquisador.



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Uma recente declaração da Associação Americana do Coração reforça exatamente esse ponto: atividade física durante e depois do emagrecimento não é opcional.

O estudo nacional testou uma dose específica de um medicamento mais antigo, a liraglutida diária. Se as mesmas conclusões valem para os fármacos mais novos e potentes, como semaglutida e tirzepatida, ainda é uma pergunta em aberto — justamente por provocarem reduções de peso maiores. É terreno para futuras pesquisas.

Mas a ideia de fundo permanece, e é poderosa em sua simplicidade. A caneta que hoje transforma a medicina da obesidade não substitui o tênis de corrida.