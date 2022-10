A lista inédita da OMS sobre os fungos mais perigosos para a saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou, pela primeira vez, uma lista com os 19 fungos que mais ameaçam a saúde pública. A entidade busca um esforço global em pesquisa e respostas para infecções e para o problema da resistência a antifúngicos, tendo em vista o risco que os patógenos fúngicos oferecem a pacientes imunossuprimidos.

Segundo a OMS, os fungos estão mais comuns e têm se tornado resistentes aos tratamentos, que são escassos. Atualmente, há apenas quatro classes de medicamentos antifúngicos disponíveis. Outro gargalo diz respeito ao diagnóstico, tendo em vista que as opções de testes rápidos e sensíveis são restritas e não são acessíveis em todo o mundo.

Entre os fungos classificados como de prioridade crítica pela entidade, estão: Candida albicans (causador da candidíase oral e vaginal) e Candida auris, também chamado de superfungo por seu potencial letal e sua capacidade de se alastrar em ambientes hospitalares.

Os fungos ameaçam principalmente pacientes que têm fragilidades no sistema imunológico, como pessoas com câncer, que vivem com o HIV, transplantados e pessoas com doenças respiratórias crônicas.

“Emergindo das sombras da pandemia de resistência antimicrobiana bacteriana, as infecções fúngicas estão crescendo e são cada vez mais resistentes aos tratamentos, tornando-se uma preocupação de saúde pública em todo o mundo” , disse, em comunicado, Hanan Balkhy, diretor-geral assistente da OMS para resistência antimicrobiana (AMR).

