A gafe do site do governo brasileiro ao tratar da Síndrome de Down

Na última segunda-feira, 21, o portal oficial do Governo Brasileiro publicou um texto alertando para o Dia Mundial da Síndrome de Down, uma data criada para promover a inclusão e diminuir o preconceito dos portadores de uma falha no par de cromossomos 21, que apresenta três e não dois exemplares. O dia 21/03 foi escolhido justamente por conta dessa anomalia congênita.

Ao tratar do tema, porém, no quarto parágrafo do texto, a pasta chama a Síndrome de Down incorretamente de “doença”. “A prevalência geral da doença no Brasil, neste período, foi 4,16 por 10 mil nascidos vivos”, diz o site do governo, com base em informações do Ministério da Saúde. Caracterizar corretamente a síndrome é justamente um dos principais pontos para os grupos de defesa dos direitos dessas pessoas.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde e irá atualizar essa nota assim que a pasta se manifestar.