A farsa do ´Liver King´, o famoso criador da dieta ancestral

Se você passa muito tempo na rede social TikTok, já deve ter se deparado com um homem barbudo e musculoso engolindo peças inteiras de carne e vísceras cruas. Ele se chama Brian Johnson, 44 anos, e se autoproclama ‘Liver King’, ou Rei do Fígado em tradução literal. Sua “dieta ancestral” atraiu milhões de seguidores, por ser algo totalmente natural e que transborda masculinidade. Agora, descobriu-se que se tratava de uma mentira.

Em um momento raro, Johnson postou um conteúdo diferente do que comendo testículos de boi ou malhando com correntes gigantes: um pedido de desculpas. O rei admitiu tomar esteróides anabolizantes, algo que negou repetidamente no passado. O vídeo confessional foi visto mais de 9,7 milhões na plataforma chinesa e 2,6 milhões de vezes no YouTube.

“Eu menti e enganei muitas pessoas”, disse Johnson para a câmera. “Sim, eu usei esteróides e, sim, estou usando esteróides”. A admissão ocorreu após outro influenciador fitness postar um vídeo no YouTube expondo uma conversa privada com o Liver King na qual descrevia seu regime de medicação. Incluía injeções regulares de poderosos esteróides anabolizantes, como Estanozolol, Decanoato de nandrolona e Cipionato de testosterona, bem como Omnitrope, uma forma de hormônio de crescimento humano.

Continua após a publicidade

O Liver King aconselhava, imperativamente, seus seguidores a levar um estilo de vida supostamente modelado de acordo com o de nossos ancestrais caçadores-coletores, usando, inclusive, seus filhos e esposa de exemplo. A prática consiste de nove “princípios ancestrais”, como exercícios diários, exposição ao sol e ao frio, sono adequado, conexão social e uma controversa dieta rica em carne, consistindo principalmente de órgãos e carnes musculares, “gema de ovo orgânica”, caldo de osso, leite e queijo gorduroso, vegetais fermentados, ovas de peixe selvagens e a clássica carne crua. Outra parte da feição de Johnson, mas que não entrava nos ‘princípios’, era o machismo. Um de seus vídeos mais famosos é onde ele elabora que homens e mulheres não são iguais – usando a decrépita fala de que o sexo masculino provém e o feminino cuida.

Johnson também é proprietário da Ancestral Supplements, que vende cápsulas de fígado bovino concentrado, órgãos, ossos e outros suplementos dietéticos. Em entrevista à GQ este ano, ele afirmou que seus empreendimentos comerciais renderam mais de US$ 100 milhões por ano.

Anabolizantes

De acordo com o Ministério da Saúde, os esteroides anabolizantes são drogas que têm como função principal a reposição de testosterona, hormônio responsável por características que diferem homem e mulher. Entretanto, seus efeitos adversos são muitos, e eles podem causar desde acne severa e retenção de líquidos até aumento da aumento da agressividade e tumores no fígado e pâncreas. Além de efeitos crônicos em ambos os sexos, como redução na quantidade de esperma, calvície e impotência sexual, em homens, e engrossamento da voz, crescimento de pelos no rosto e no corpo e irregularidade ou interrupção das menstruações, nas mulheres.

Se o consumo começa cedo, na pré-adolescência, o crescimento pode ser interrompido, deixando o usuário com baixa estatura. O uso das injeções de anabolizantes esteroides também pode levar ao risco de infecção pelo HIV e pelos vírus da hepatite, se as agulhas forem compartilhadas.

Continua após a publicidade