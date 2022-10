A estratégia peculiar de reduzir o estresse, segundo novo estudo

O estresse é um dos grandes problemas da atualidade, mas uma nova pesquisa da American Heart Association revela uma solução simples que pode ajudar a controlá-lo: refeições regulares com outras pessoas.

Dos mil adultos dos EUA em todo o país pesquisados ​​em setembro, a maioria (84%) diz que gostaria de compartilhar uma refeição com mais frequência com os entes queridos e quase todos os pais relatam menos níveis de estresse entre sua família quando eles se conectam regularmente durante uma refeição.

“Compartilhar refeições com outras pessoas é uma ótima maneira de reduzir o estresse, aumentar a autoestima e melhorar a conexão social, principalmente para as crianças”, disse Erin Michos, diretora de cardiologia preventiva da Johns Hopkins e co-autora do estudo. “O estresse crônico e constante também pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares ao longo da vida, por isso é importante que as pessoas encontrem maneiras de reduzir e gerenciar o estresse o máximo possível, o mais rápido possível.”

Além disso, a pesquisa descobriu que 67% das pessoas dizem que compartilhar uma refeição os lembra da importância de se conectar com outras pessoas, e 54% afirmam que isso os lembra de desacelerar e fazer uma pausa.

Os entrevistados contaram ainda que são mais propensos (59%) a fazer escolhas alimentares mais saudáveis ​​ao comer com outras pessoas, mas têm dificuldade em alinhar os horários com seus amigos ou familiares . No geral, os participantes relataram comer sozinhos cerca de metade do tempo.

“Sabemos que nem sempre é tão fácil quanto parece reunir as pessoas na hora das refeições. Como outros hábitos saudáveis, permita-se começar pequeno e construir a partir daí”, disse Michos. “Estabeleça uma meta de reunir amigos, familiares ou colegas de trabalho para mais uma refeição a cada semana. Se você não puder se reunir pessoalmente, pense em como você pode compartilhar uma refeição juntos por telefone ou online.”

A pesquisa também identificou que 65% dos adultos dizem estar pelo menos um pouco estressados e cerca de 27% estão extremamente ou muito estressados. Quase 7 em cada 10 dos entrevistados que trabalham em período integral ou parcial afirmaram que se sentiriam menos estressados ​​no trabalho se tivessem mais tempo para fazer uma pausa e compartilhar uma refeição com um colega de trabalho.