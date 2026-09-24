A depressão e a pergunta que falta em quase toda consulta médica
Saúde mental tem de ser rastreada em pacientes com doenças crônicas como diabetes
Setembro se pinta de amarelo para lembrar uma conta que o Brasil ainda insiste em adiar: a da saúde mental. E há um grupo que costuma ficar de fora dessa conversa, embora conviva com um risco silencioso e maior — as pessoas com doenças crônicas como diabetes. Ter essa condição quase dobra a chance de desenvolver depressão, e boa parte desses casos passa despercebida no consultório, escondida atrás de exames de sangue impecáveis.
Um estudo recente, que será apresentado no congresso da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD) em Milão, na Itália, ajuda a entender por quê. Pesquisadores alemães acompanharam 400 pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 durante 14 dias e notaram algo curioso: dias de controle rígido demais — com pouquíssima variação do açúcar no sangue, sempre dentro de faixas seguras — foram seguidos por dias de pior qualidade de vida.
Melhores noites de sono e mais energia, por outro lado, anunciavam um amanhã mais leve. O corpo sob controle, mas a mente sob pressão. Cabe a cautela de sempre: o trabalho é preliminar e mostra associação, não relação de causa e efeito. Ainda assim, dá nome a um sofrimento que vejo no consultório todos os dias.
Esse sofrimento tem nome na medicina: diabetes distress, que podemos traduzir como o sofrimento relacionado ao diabetes. É o desgaste emocional de gerenciar uma doença que nunca tira férias — a culpa a cada medição, o medo dos alarmes, o peso de ser, ao mesmo tempo, paciente e enfermeiro de si mesmo, 24 horas por dia.
Não é depressão, embora possa abrir a porta para ela, e por isso pede outra abordagem: muitas vezes responde mais a acolhimento, educação e ajuste de metas do que a um remédio. Distinguir um do outro é justamente parte do bom cuidado. E o sofrimento do diabetes é mais comum do que se imagina: atinge cerca de 40% das pessoas com a doença, muito além das taxas de depressão clínica.
Ignorar esse território cobra caro. Quando a depressão se instala e ninguém percebe, o autocuidado desmorona: as medições rareiam, os remédios são esquecidos, a glicose desanda e as complicações se aproximam. Corpo e mente adoecem juntos, num círculo que se retroalimenta. É por isso que rastrear tristeza não é sensibilidade a mais — é medicina de verdade.
É aqui que o Setembro Amarelo encontra o consultório de endocrinologia. Rastrear depressão não pode ser tarefa exclusiva do psiquiatra: precisa fazer parte da rotina de todo médico que cuida de diabetes.
As diretrizes da Associação Americana de Diabetes (ADA), referência mundial, são taxativas — recomendam rastreamento periódico de depressão, ansiedade, sofrimento do diabetes, medo de hipoglicemia e transtornos alimentares em todas as pessoas com a doença, e também em seus cuidadores.
E não faltam instrumentos simples para isso. Para depressão, questionários validados e rápidos, como o PHQ-9 (ou sua versão curta, o PHQ-2), podem ser respondidos na sala de espera em poucos minutos. Para o sofrimento do diabetes, existem escalas específicas, como a Diabetes Distress Scale (DDS) e a Problem Areas in Diabetes (PAID).
A ADA também aponta quando redobrar a atenção: no momento do diagnóstico, ao menos uma vez por ano, quando as metas de tratamento não são alcançadas, quando surgem complicações e nas grandes transições da vida e do cuidado. E merecem olhar especial quem já teve depressão, quem convive com complicações, os mais idosos e aqueles que parecem travar sozinhos uma guerra diária contra a própria rotina.
Vivemos a era de ouro da tecnologia no diabetes: sensores que medem a glicose minuto a minuto, bombas inteligentes, aplicativos que antecipam tendências. Tudo isso salva vidas. Mas nenhuma seta na tela do celular mostra que o paciente parou de dormir, deixou de sair de casa ou perdeu a vontade de viver. Esses dados só aparecem quando o médico levanta os olhos do gráfico e pergunta: como você está — não o seu açúcar, mas você?
Cuidar do diabetes sempre foi, no fundo, cuidar de gente. Perguntar sobre a tristeza não custa nada, e pode custar caro quando não é feito. Neste setembro — e nos outros onze meses do ano — que a pergunta mais importante da consulta não seja apenas sobre a hemoglobina glicada ou o tempo em que o paciente está com a glicose dentro da faixa alvo, mas sobre a vida que pulsa por trás dela.