A depressão e a pergunta que falta em quase toda consulta médica

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O Setembro Amarelo reforça um ponto crucial: a saúde mental de quem vive com doenças crônicas como diabetes é frequentemente ignorada. Diabéticos têm quase o dobro de chance de desenvolver depressão, e o desgaste emocional da gestão da doença, conhecido como “diabetes distress”, afeta 40%. Um estudo preliminar indica que o controle excessivamente rígido da glicose pode impactar a qualidade de vida. É vital que médicos rastreiem condições como depressão e ansiedade, como recomendam as diretrizes da ADA, para um cuidado completo.

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Setembro se pinta de amarelo para lembrar uma conta que o Brasil ainda insiste em adiar: a da saúde mental. E há um grupo que costuma ficar de fora dessa conversa, embora conviva com um risco silencioso e maior — as pessoas com doenças crônicas como diabetes. Ter essa condição quase dobra a chance de desenvolver depressão, e boa parte desses casos passa despercebida no consultório, escondida atrás de exames de sangue impecáveis.

Um estudo recente, que será apresentado no congresso da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD) em Milão, na Itália, ajuda a entender por quê. Pesquisadores alemães acompanharam 400 pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 durante 14 dias e notaram algo curioso: dias de controle rígido demais — com pouquíssima variação do açúcar no sangue, sempre dentro de faixas seguras — foram seguidos por dias de pior qualidade de vida.



Melhores noites de sono e mais energia, por outro lado, anunciavam um amanhã mais leve. O corpo sob controle, mas a mente sob pressão. Cabe a cautela de sempre: o trabalho é preliminar e mostra associação, não relação de causa e efeito. Ainda assim, dá nome a um sofrimento que vejo no consultório todos os dias.

Esse sofrimento tem nome na medicina: diabetes distress, que podemos traduzir como o sofrimento relacionado ao diabetes. É o desgaste emocional de gerenciar uma doença que nunca tira férias — a culpa a cada medição, o medo dos alarmes, o peso de ser, ao mesmo tempo, paciente e enfermeiro de si mesmo, 24 horas por dia.

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Não é depressão, embora possa abrir a porta para ela, e por isso pede outra abordagem: muitas vezes responde mais a acolhimento, educação e ajuste de metas do que a um remédio. Distinguir um do outro é justamente parte do bom cuidado. E o sofrimento do diabetes é mais comum do que se imagina: atinge cerca de 40% das pessoas com a doença, muito além das taxas de depressão clínica.

Ignorar esse território cobra caro. Quando a depressão se instala e ninguém percebe, o autocuidado desmorona: as medições rareiam, os remédios são esquecidos, a glicose desanda e as complicações se aproximam. Corpo e mente adoecem juntos, num círculo que se retroalimenta. É por isso que rastrear tristeza não é sensibilidade a mais — é medicina de verdade.

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É aqui que o Setembro Amarelo encontra o consultório de endocrinologia. Rastrear depressão não pode ser tarefa exclusiva do psiquiatra: precisa fazer parte da rotina de todo médico que cuida de diabetes.

As diretrizes da Associação Americana de Diabetes (ADA), referência mundial, são taxativas — recomendam rastreamento periódico de depressão, ansiedade, sofrimento do diabetes, medo de hipoglicemia e transtornos alimentares em todas as pessoas com a doença, e também em seus cuidadores.

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E não faltam instrumentos simples para isso. Para depressão, questionários validados e rápidos, como o PHQ-9 (ou sua versão curta, o PHQ-2), podem ser respondidos na sala de espera em poucos minutos. Para o sofrimento do diabetes, existem escalas específicas, como a Diabetes Distress Scale (DDS) e a Problem Areas in Diabetes (PAID).

A ADA também aponta quando redobrar a atenção: no momento do diagnóstico, ao menos uma vez por ano, quando as metas de tratamento não são alcançadas, quando surgem complicações e nas grandes transições da vida e do cuidado. E merecem olhar especial quem já teve depressão, quem convive com complicações, os mais idosos e aqueles que parecem travar sozinhos uma guerra diária contra a própria rotina.

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Vivemos a era de ouro da tecnologia no diabetes: sensores que medem a glicose minuto a minuto, bombas inteligentes, aplicativos que antecipam tendências. Tudo isso salva vidas. Mas nenhuma seta na tela do celular mostra que o paciente parou de dormir, deixou de sair de casa ou perdeu a vontade de viver. Esses dados só aparecem quando o médico levanta os olhos do gráfico e pergunta: como você está — não o seu açúcar, mas você?

Cuidar do diabetes sempre foi, no fundo, cuidar de gente. Perguntar sobre a tristeza não custa nada, e pode custar caro quando não é feito. Neste setembro — e nos outros onze meses do ano — que a pergunta mais importante da consulta não seja apenas sobre a hemoglobina glicada ou o tempo em que o paciente está com a glicose dentro da faixa alvo, mas sobre a vida que pulsa por trás dela.