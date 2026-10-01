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Saúde

A caneta para obesidade e diabetes que mira gordura na barriga e poupa músculos

Survodutida, nova injeção de aplicação semanal, reduz peso e glicemia em pessoas com diabetes tipo 2 em estudo internacional

Por Carlos Eduardo Barra Couri Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 17h00
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Gordura abdominal: alvo de tratamento experimental (Foto: GI/Getty Images)
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Durante décadas, o glucagon foi tratado como o vilão da história do diabetes. Produzido pelo pâncreas, é o hormônio que manda o fígado liberar açúcar no sangue — exatamente o oposto do que se quer em quem já tem glicose alta. Pois é justamente esse personagem mal-afamado que volta à cena como parte da solução.

Nesta quinta-feira, 1º de outubro, o estudo SYNCHRONIZE-2 foi publicado no New England Journal of Medicine e apresentado no congresso da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, em Milão. Ele testou a survodutida, nova injeção subcutânea semanal do laboratório Boehringer Ingelheim, em pessoas que vivem ao mesmo tempo com obesidade e diabetes tipo 2.

Duas chaves na mesma fechadura

A survodutida pertence a uma nova geração de remédios contra a obesidade. Ela imita o GLP-1, hormônio intestinal que reduz o apetite e já é velho conhecido dos leitores graças à semaglutida (Ozempic e Wegovy). Mas também aciona o receptor do glucagon, que estimula o fígado a queimar gordura. O efeito do GLP-1 sobre a glicose compensa a tendência do glucagon de elevá-la — e o resultado é uma molécula que age em duas frentes.

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No estudo, foram acompanhados 752 adultos em 19 países, por 76 semanas — quase um ano e meio —, todos com orientação de dieta e atividade física. O peso médio inicial passava de 104 quilos. Na análise que inclui todos os participantes, até mesmo quem interrompeu o tratamento, a dose mais alta levou à perda média de 9,8% do peso, contra 3,9% no grupo placebo.

Entre os que seguiram o tratamento como previsto, a redução chegou a 13,1%. Em números absolutos: perderam ao menos 15% do peso 25,5% dos voluntários com a dose maior de survodutida, contra apenas 4% no placebo.

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A hemoglobina glicada, exame que reflete a média da glicose nos últimos meses, caiu até 1,2 ponto percentual entre os que aderiram ao tratamento. Parece pouco, mas é uma queda expressiva para quem já começou com 7,4%.

Os números de peso ficam abaixo dos registrados em pessoas sem diabetes — algo já esperado, porque o organismo de quem tem diabetes costuma responder menos a esses tratamentos. O preço a pagar foi o de sempre nessa classe: náuseas (em mais da metade dos voluntários da dose alta), vômitos e diarreia, geralmente leves e concentrados na fase de aumento da dose. Ainda assim, cerca de 18% abandonaram o remédio por causa desses sintomas, contra pouco mais de 1% no placebo.

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O que a balança não mostra

Na minha especialidade, o grande atrativo da survodutida está além do ponteiro da balança. A ação combinada sobre glucagon e GLP-1 parece direcionar a perda de peso para onde ela mais importa: a gordura visceral, aquela que se acumula entre os órgãos do abdome e está ligada a infarto, diabetes e inflamação.

Num subestudo com ressonância magnética do SYNCHRONIZE-1, feito em pessoas sem diabetes, a gordura visceral caiu 34% com a dose maior, contra 11,8% no placebo. Outro ponto observado com atenção é a preservação muscular: a massa magra respondeu por cerca de um décimo do tecido perdido, proporção menor do que a geralmente descrita com outros remédios da classe. São dados promissores, mas vêm de grupos pequenos e ainda carecem de comparação direta.

Outros dados animadores dizem respeito ao fígado. No estudo SYNCHRONIZE-1, com pessoas com obesidade sem diabetes, a perda de peso chegou a 16,6% entre os que seguiram o tratamento. No SYNCHRONIZE-MASLD, voltado à esteatose hepática — a popular gordura no fígado —, 61% dos participantes tiveram a gordura hepática normalizada.

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Estudos maiores na forma inflamatória e mais grave da doença, com fibrose, estão em andamento.

A próxima grande resposta tem data marcada. Em novembro, serão apresentados os resultados do SYNCHRONIZE-CVOT, estudo desenhado para avaliar se a survodutida reduz infartos, derrames cerebrais e mortes cardiovasculares. É essa a prova que separa um bom remédio para emagrecer de um tratamento capaz de proteger também o coração.

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Ainda não é hora de procurar

Nenhum órgão regulatório, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), aprovou a survodutida até agora. Esperamos que chegue ao Brasil nos próximos anos, mas ainda não há previsão.

Até lá, ela não pode ser usada fora dos estudos clínicos — e qualquer produto vendido com esse nome na internet deve ser visto com desconfiança.

O glucagon passou anos na lista dos suspeitos. Agora, ao lado do GLP-1, pode ajudar a medicina a perseguir não apenas quilos a menos, mas a gordura certa a menos — e o músculo preservado onde ele faz falta.

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