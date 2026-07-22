A cafeína no banco dos réus: enfim, o coração absolve o café

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A American Heart Association finalmente se pronunciou: o consumo moderado de café (3 a 5 xícaras/dia) é seguro e benéfico para o coração. Descubra como a bebida pode reduzir riscos de infarto, AVC, arritmias, hipertensão e diabetes, e quais fatores como o preparo e a genética influenciam seus efeitos.

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Café é ritual, é pausa, é conversa — e também é, há décadas, motivo de receio para alguns. A cada nova pesquisa, a bebida mais consumida no mundo depois da água e do chá parece alternar-se entre vilã e heroína do coração.

Agora, a American Heart Association (AHA) – Associação Americana do Coração – tentou colocar um ponto final na novela: publicou, na revista científica Circulation, seu primeiro posicionamento oficial dedicado exclusivamente à relação entre cafeína e doenças cardiovasculares.

O documento, coordenado por Gregory Marcus, cardiologista da Universidade da Califórnia em São Francisco, e Frank Hu, da Escola de Saúde Pública de Harvard — dois nomes de peso na pesquisa sobre café e saúde metabólica – chega a uma conclusão tranquilizadora para quem não abre mão do cafezinho.

O consumo moderado de café com cafeína — até 400 mg por dia, o equivalente a cerca de três a cinco xícaras de 240 ml — é seguro para a maioria dos adultos e está associado a um risco menor de várias doenças cardiovasculares, incluindo infarto, AVC, arritmia e insuficiência cardíaca, além de hipertensão e diabetes tipo 2.

Mas vale a pena esmiuçar os dados levantados pela revisão americana.

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Pressão arterial: um paradoxo que se resolve com o tempo

No curto prazo, uma dose isolada de cafeína pode, sim, elevar a pressão. Mas o painel da AHA destaca que o efeito crônico é outro: estudos de longo prazo mostram uma curva em J invertido, com leve aumento do risco de hipertensão entre quem toma de uma a três xícaras por dia, e tendência de queda do risco entre consumidores mais frequentes — provavelmente porque o uso regular gera tolerância ao efeito estimulante sobre os vasos.

Diabetes tipo 2: o efeito pode não ser da cafeína

Aqui está uma das descobertas mais interessantes do documento. Uma revisão reunindo 28 estudos de coorte mostrou reduções de 20% a 30% no risco de diabetes tipo 2 entre pessoas que consumiam, em média, 3,5 e 5 xícaras de café por dia. O detalhe é que o café descafeinado trouxe benefício semelhante — sinal de que compostos como o ácido clorogênico, e não a cafeína propriamente dita, parecem ser os responsáveis pela proteção metabólica.

Colesterol: o método de preparo importa

Café não filtrado — como o feito na prensa francesa, o turco ou o grego — contém uma substância chamada cafestol, capaz de elevar o colesterol ruim em ensaios controlados. Café filtrado, por outro lado, praticamente não tem esse efeito, porque o papel do filtro retém o cafestol.

Arritmias: proteção com uma ressalva

Um dos pontos mais aguardados pelos cardiologistas: café não aumenta o risco de fibrilação atrial, um dos tipos mais prevalentes de arritmia. Um estudo mostrou que pacientes com histórico do problema que continuaram consumindo pelo menos uma xícara de café por dia tiveram 39% menos recorrência do problema do que aqueles orientados a evitar cafeína.

Por outro lado, ensaios controlados mostraram que a cafeína pode aumentar a frequência de extrassístoles ventriculares (batimentos extras), mesmo em quantidades comuns — um achado sem repercussão clínica grave documentada, mas que os autores fazem questão de registrar.

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Pelas artérias, a curva do meio-termo

Para doença arterial coronariana, por trás de entupimentos nas artérias do coração, uma análise de 30 estudos de acompanhamento não encontrou aumento de risco com consumo de até seis xícaras diárias; pelo contrário, o consumo leve a moderado (1,5 a 3,5 xícaras/dia) esteve associado a um risco cerca de 10% menor.

Para insuficiência cardíaca, a relação também segue formato de U: o menor risco aparece perto de quatro xícaras por dia. E, para AVC, uma revisão com dados de mais de 2,4 milhões de participantes mostrou redução de 21% no risco entre quem bebia de três a quatro xícaras diárias, comparado a quem não consumia café.

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A exceção que confirma a regra: energéticos e doses sintéticas

O documento faz questão de separar as águas — ou melhor, os cafés. Os benefícios observados vêm quase sempre de bebidas naturais consumidas com moderação. Doses altas de cafeína sintética, como as encontradas em bebidas energéticas e suplementos concentrados, mostraram efeito oposto: aumento significativo da pressão arterial e relatos de arritmias graves, incluindo casos de fibrilação ventricular e morte súbita associados a overdose de cafeína em pó ou cápsulas — doses até dez vezes superiores às de uma xícara comum.

O peso da genética e do açúcar

A velocidade com que cada pessoa processa a cafeína depende, em boa parte, de variações no gene CYP1A2, responsável por mais de 95% da quebra da substância no fígado. Isso explica por que a mesma xícara afeta duas pessoas de formas tão diferentes. Por fim, um alerta prático: os benefícios associados ao café podem ser anulados por açúcar e xaropes que aumentam a carga calórica sem qualquer contrapartida cardiovascular.

Veredicto

A conclusão do painel da AHA é de moderação, não de prescrição: para quem já bebe café, não há motivo científico para parar — desde que dentro da faixa considerada segura, de até 400 mg de cafeína por dia, o equivalente a três a cinco xícaras de 240 ml. Para quem não bebe, ainda não há evidência suficiente para recomendar que comece. Como em quase tudo relacionado à cafeína, a dose e o preparo fazem a diferença.