82% das mortes por Covid-19 no Emílio Ribas são de não vacinados

Um estudo do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, divulgado nesta segunda-feira, 7, mostrou que 82% das pessoas que estavam internadas e morreram de Covid-19 não tinham tomado as três doses da vacina. O levantamento foi realizado no próprio hospital, referência para atendimentos de casos graves do novo coronavírus. Dos 17 óbitos que ocorreram na unidade, 14 não tinham esquema vacinal completo com duas doses e a dose adicional de reforço.

Os dados do hospital, verificados durante os últimos três meses, também mostraram uma queda no número de mortes a medida que a vacinação avançou em São Paulo. De junho a dezembro de 2021, houve uma redução de 85% dos óbitos pela doença.

Segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, o estado já aplicou 17,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Sobre os atrasados com a segunda dose, a pasta contabiliza 2,1 milhões de pessoas que ainda precisam completar seu esquema vacinal, em especial entre o público de 12 e 29 anos de idade. A Secretaria também reforça a importância da terceira dose da vacina, com cerca de 10 milhões de pessoas elegíveis entre todos os públicos.

Abaixo, os números da vacinação no Brasil: