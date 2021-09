80% da população de Portugal está completamente vacinada contra a Covid-19

Em Portugal, 80% da população está totalmente vacinada contra a Covid-19. Segundo dados oficiais, o país é uma das nações mais vacinadas do mundo, só comparada aos Emirados Árabes Unidos, com o mesmo índice de imunizações completas.

“Não estou preocupado se somos o número 1, 2 ou 3”, disse o Vice-Almirante Henrique de Gouveia e Melo, chefe da força-tarefa de vacinação de Portugal. “O que eu quero é controlar o coronavírus. Vacinar o maior número possível de pessoas elegíveis para que o vírus não tenha espaço de manobra”, completou, enquanto recebia aplausos em um centro de vacinação próximo à Lisboa.

Gouveia e Melo tem sido amplamente elogiado por estabelecer uma rápida campanha de vacinação, o que permitiu a diminuição de grande parte das restrições sanitárias no país do sul da Europa, que no início deste ano lutou passou por um enorme avançaos de casos de Covid-19. Ele disse que o país começou a vacinar no mesmo ritmo que outras nações da União Europeia, mas diferentemente de outros locais onde os movimentos anti-vacinação cresceram, Portugal teve o processo acelerado já que apenas 3% da população se considera negacionista. O chefe da força-tarefa de vacinação alertou, no entanto, que a batalha contra a doença não vai acabar até que todos os países, desenvolvidos ou não, tenham acesso aos imunizantes. “Estamos vacinando em excesso em países mais ricos e não há vacinação em países mais pobres. Não posso concordar com isso, não apenas pela ética e moral, mas porque não é a melhor estratégia e atitude racional.”

Portugal vacinou cerca de 8,2 milhões de pessoas de sua população de pouco mais de 10 milhões, declaram as autoridades de saúde portuguesas na noite de terça-feira, 14. Quase todos os adultos com mais de 65 anos e metade dos jovens de 12 a 17 anos já completaram o esquema vacinal. Na segunda-feira, 13, o uso da máscara deixou de ser obrigatório ao ar livre no país.