Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Saúde

6 em cada 10 mulheres com mais de 40 anos têm incontinência urinária, mas 87% nunca receberam tratamento

Pesquisa que ouviu 1.500 mulheres com mais de 40 anos alerta para falta de diálogo e desigualdade no acesso ao diagnóstico e tratamento da condição

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 10h30 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h14
Mãos de uma pessoa com unhas pintadas de nude cruzadas sobre a região pélvica, vestindo calça jeans azul clara, em fundo branco
Incontinência urinária: condição é caracterizada pela perda involuntária de urina (Getty Images/Reprodução)
Continua após publicidade
6 em cada 10 mulheres com mais de 40 anos têm incontinência urinária, mas 87% nunca receberam tratamento Priorizar nos meus resultados Google

Mais da metade das mulheres brasileiras com mais de 40 anos sofrem com incontinência urinária, condição caracterizada pela perda involuntária de urina. Os “escapes” podem ser desde pequenas gotas até volumes maiores, afetam a autoestima e mudam a rotina de quem sofre com eles. No entanto, 87% delas nunca receberam tratamento para o sintoma.

É o que mostra um estudo conduzido pela farmacêutica nacional Apsen em parceria com a empresa Ipsos, segundo o qual 6 em cada 10 mulheres com mais de 40 anos sofrem com a condição, embora apenas 13% já tenham recebido ou estejam recebendo algum tratamento.

A pesquisa entrevistou 1. 500 mulheres com mais de 40 anos de todas as regiões do Brasil, sendo 53% delas do Sudeste. As participantes integram as classes A, B e, principalmente, C (mais de 70%). A pesquisa foi realizada entre 30 de junho e 8 de julho.

Siga

“O estudo identifica uma lacuna profunda entre o que as mulheres sabem e o que elas fazem. Apesar de 58% saberem que a IU tem tratamento especializado, apenas 13% das que sofrem com a condição efetivamente realizam algum tratamento”, aponta o levantamento.

Por trás dessa lacuna, segundo os dados, há pelo menos dois culpados: falta de diálogo com profissionais de saúde e desigualdade no acesso ao diagnóstico e tratamento da incontinência urinária no Brasil.

Continua após a publicidade

O que o estudo descobriu

O documento aponta que, embora seja comum, a condição é pouco discutida em consultas de rotina e costuma despertar vergonha.

Segundo o estudo, 58% das entrevistadas afirmam que os profissionais de saúde não perguntam sobre perda de urina. E, para 54% delas, essa questão nunca fez parte de nenhuma consulta com ginecologista, clínico geral ou qualquer outro profissional de saúde.

O estudo identificou quatro principais motivos para as mulheres não falarem sobre a condição:

Continua após a publicidade
  • Acham que é normal e vai passar (15%);
  • O médico nunca perguntou (20%);
  • Falta de tempo ou acesso para ir ao médico (20%);
  • Vergonha ou timidez (7%).

Em classes mais baixas, o problema tende a ser ainda menos presente nas consultas médicas, segundo a pesquisa. À pergunta “durante uma consulta de rotina, algum profissional de saúde (como ginecologista ou clínico geral) já te perguntou espontaneamente se você tinha perda de urina? “, 39% das mulheres da classe A disseram que não, enquanto, na classe B, esse número foi de 56%. E subiu para 59% entre as que pertencem à classe C.

“Há um duplo silêncio: as mulheres não tomam a iniciativa de falar com os médicos, e estes também não questionam as pacientes”, avalia o estudo.

Continua após a publicidade

Sintomas

Quando questionadas se já apresentaram escapes de urina, mesmo em pequena quantidade ou raramente, 56% das mulheres acima de 40 anos relataram perdas involuntárias/escapes de urina. Entre as mulheres com mais de 60 anos, esse número sobe para 60%.

A maioria delas tem entre 40 e 49 anos (44%), pertencem à classe C (69%) e são brancas (59%). Em média, as mulheres convivem com os sintomas de incontinência urinária há pelo menos 1 ano e meio.

Questionadas sobre a frequência com que os sintomas ocorrem:

  • 19% disseram pelo menos uma vez ao dia ou mais;
  • 21% têm algumas vezes por semana;
  • 40% experimentam os escapes uma vez por semana ou esporadicamente;
  • 21% dizem que aconteceu apenas uma vez.
Continua após a publicidade

Já em relação aos primeiros sintomas, 18% responderam que eles surgiram há menos de 6 meses. Para 24% delas, a perda de urina começou há cerca de 6 meses ou 1 ano. 22% delas já convivem com a situação há entre 1 e 2 anos. E, para 36%, os escapes ocorrem há mais de 2 anos.

O estudo considerou três níveis de incontinência urinária:

  • IU de esforço: perda de urina em situações de pressão abdominal;
  • IU de urgência: vontade súbita e incontrolável de urinar;
  • IU mista: combinação de esforço e de urgência.
Continua após a publicidade

O levantamento aponta que 57% das mulheres possuem IU de esforço, enquanto 19% se enquadram na IU de urgência, e 24% têm IU mista.

Em ordem decrescente, elas relataram ter tido escapes de urina ao tossir ou espirrar (72%), antes de chegar ao banheiro (38%), ao rir (32%), durante a prática de atividade física (17%) e quando estão dormindo (8%). Para 2% delas, a condição acontece “o tempo todo”.

Além disso, a incontinência de esforço é o tipo de IU predominante em todas as idades. Já quem mais convive com os escapes diários são as mulheres com IU mista: esses episódios ocorrem 1 vez ao dia ou mais para 35% delas, número que cai para 19% entre as que têm IU de urgência e para 11% no grupo de IU de esforço.

Efeitos na autoestima e na rotina

O incômodo vai além da calcinha molhada. 22% delas afirmam que os escapes de urina interferem na vida diária e na autoestima, sobretudo as que têm IU mista.

Não à toa, 52% das entrevistadas com IU tiveram de adotar algum hábito devido à condição, como o uso preventivo de protetores diários, absorventes ou fraldas. Outros exemplos de impactos no dia a dia citados por elas incluem:

  • Teve o sono interrompido frequentemente, gerando cansaço no dia seguinte;
  • Sentiu aumento de ansiedade, estresse, vergonha ou tristeza por causa dessa condição;
  • Passou a mapear ou escolher lugares para ir pensando apenas na proximidade de banheiros;
  • Mudou a sua forma de se vestir para esconder possíveis escapes;
  • Parou de praticar ou reduziu a intensidade de exercícios físicos, esportes ou caminhadas;
  • Sentiu que o problema afetou negativamente a sua vida sexual.

“Cerca de 33% usam protetores ou fraldas preventivamente e 11% passam a mapear banheiros antes de sair, o que demonstra que a “solução” encontrada é a gestão do segredo, e não o tratamento clínico“, observa o estudo.

Tratamento, cuidados e qualidade de vida

Segundo o estudo, 87% das brasileiras com incontinência urinária nunca realizaram nenhum tipo de tratamento para a condição. 22% delas justificam que nunca falaram com médicos por acharem que a perda de urina é “algo normal da idade ou envelhecimento”.

O estudo também mapeou o conhecimento das participantes sobre o problema. 58% delas afirmaram saber que a incontinência urinária tem tratamento especializado, enquanto 44% têm noção de que existem diferentes tipos de incontinência urinária (como a de esforço e a de urgência).

Além disso, 42% sabem que o urologista também atende e trata mulheres. Por outro lado, 20% não sabiam de nenhuma dessas afirmações.

Entre o grupo que já fez ou está recebendo algum tipo de tratamento, que correspondeu a 13% das entrevistadas, a principal intervenção mencionada foi a fisioterapia pélvica (65%), seguida pelo uso de medicamentos (36%), mudanças no estilo de vida (22%) e cirurgia (11%).

O estudo também identificou desigualdades sociais no acesso ao tratamento. Segundo a pesquisa, mulheres da classe A tratam a condição duas vezes mais que as mulheres das outras classes.

Além disso, o número de mulheres da classe C que não sabiam que existe tratamento para IU é 3,5 vezes maior do que o da classe A. Já em relação à faixa etária, mulheres mais novas tratam menos a incontinência urinária do que as mais velhas.

Embora seja mais comum com o avanço da idade, a perda involuntária de urina pode ter diferentes causas. É possível tratar e controlar os sintomas. Por isso, escapes frequentes, mesmo em pequenas quantidades, merecem ser relatados a um profissional de saúde.

Publicidade
TAGS:
Infecção Urinária
Mulheres
saúde da mulher
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).