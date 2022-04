162 milhões de brasileiros completaram esquema vacinal contra a Covid-19

Nesta quinta-feira, 14, o Brasil alcançou a marca de 423.235.415 doses de vacinas aplicadas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e do site Coronavírus Brasil, a primeira dose já foi aplicada em 176.666.615 brasileiros, sendo que 157.225.469 dos cidadãos tomaram duas doses, 5.204.000 receberam dose única e 84.139.331 foram imunizados com a terceira.

Para atingir esses resultados, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 476 milhões de doses aos estados.

Para elucidar como está o estágio de vacinação em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, VEJA produziu um levantamento que demonstra o número de doses disponíveis para cada localidade de acordo com o Plano Nacional de Imunização, o número de vacinados e a porcentagem de imunizados em relação a população de cada estado. Os dados das tabelas são atualizados diariamente. O percentual de vacinados se refere à população total.