1,6 milhão de doses da nova vacina contra a Covid-19 chegam em Campinas

Um lote com 1,6 milhão de vacinas bivalentes BA1 desembarcou no País na noite deste domingo, 11, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e mais 1,4 milhões estão previstas para chegar na noite desta segunda-feira, 12. Apesar da chegada da remessa, o público-alvo será conhecido apenas nos próximos dias, quando o Ministério da Saúde vai publicar uma nota técnica com orientações sobre aplicação e distribuição dos imunizantes.

O produto é fabricado pela Pfizer, que tem contrato assinado com a pasta para a entrega de todas as doses disponíveis, com as atualizações, e aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Até fevereiro, o país deve receber 36,3 milhões de unidades, segundo o cronograma divulgado pela farmacêutica.

As vacinas bivalentes são versões atualizadas das quais são aplicadas hoje. Para induzir a resposta imunológica, além de uma parte feita com o novo coronavírus, descoberto em 2019, elas contam com uma parte da variante ômicron e a sublinhagem BA1, predominante no mundo há cerca de um ano. Em breve, o Brasil também contará com imunizantes adaptados às sublinhagens BA4 e BA5.

Até agora, o Brasil já recebeu mais de 3,1 milhões de vacinas bivalentes para o combate à Covid-19. O primeiro lote chegou na sexta-feira, 9, com 1,4 milhão de doses. Agora, os imunizantes passarão por avaliação e análise no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde.

As versões atualizadas receberam o aval da Anvisa como uma dose de reforço para a população acima de 12 anos em 22 de novembro. Em países como os Estados Unidos, a injeção é orientada no período de quatro meses após a última dose administrada.

