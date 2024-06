Veja Essa: Fernanda Montenegro, papa Francisco e Isabeli Fontana

“É necessário reconhecer que caminhamos. Mas homens ainda surram suas ‘mulheres’, ainda matam suas ‘mulheres’.”

FERNANDA MONTENEGRO, 94 anos, em cartaz com um monólogo baseado na obra de Simone de Beauvoir (1908-1986)

“Assim que o Brasil e a China aderirem aos princípios de todos nós aqui, países civilizados, ficaremos felizes em ouvir suas opiniões, mesmo que elas não coincidam com a da maioria do mundo.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia

“Podemos também rir de Deus? Claro que sim, não é blasfêmia, podemos, assim como brincamos e fazemos piadas com as pessoas que amamos.”

PAPA FRANCISCO, em encontro com humoristas no Vaticano

“Mas essa questão do tal ‘conje’ é uma bobagem, né? Eu estava em uma audiência pública no Senado. Não é que eu imagino que se escreva ‘conje’ dessa forma.”

SERGIO MORO, senador pelo União Brasil do Paraná, cônjuge da deputada federal Rosangela Moro, também do União Brasil, mas por São Paulo

“Foi um pesadelo.”

KATE WINSLET, ao lembrar a mais famosa cena do filme Titanic, a do beijo em Leonardo DiCaprio na proa da embarcação, ao pôr do sol

“Eles me curaram.”

ISABELI FONTANA, modelo, ao afirmar ter tido experiências positivas com supostos seres extraterrestres, que a curaram de um problema na bexiga

“Eu posso fazer isso com o nariz escorrendo.”

TAYLOR SWIFT, depois de aparecer fungando, resultado de uma gripe, em shows na Europa. Ela brincou no palco com o título de uma de suas canções, I Can Do It with a Broken Heart

“Desprezíveis.”

J.K. ROWLING, autora britânica de Harry Potter, ao comentar a postura de Daniel Radcliffe e Emma Watson, atores da série, que a criticaram (com razão) por ter feito comentários preconceituosos contra as pessoas trans

“Quem ataca o hip-hop é elitista.”

LECI BRANDÃO, sambista e deputada estadual pelo PCdoB de São Paulo, depois de o cantor Ed Motta chamar os fãs do gênero de “burros”

“Não gosto de ver séries. E ainda prefiro ver filmes no cinema.”

CAETANO VELOSO, cinéfilo de carteirinha

“Desenvolvemos com muito carinho.”

MICHELLE BOLSONARO, ex-primeira dama, ao lançar uma coleção de calçados

Publicado em VEJA de 21 de junho de 2024, edição nº 2898