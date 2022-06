Veja Essa: Papa Francisco, Hamilton Mourão e Simaria

“Imagina se apareço na Praça São Pedro assim.”

PAPA FRANCISCO, ao ganhar e pôr na cabeça um cocar presenteado por bispos que atuam na Amazônia

“O Dom entrou de gaiato nessa história. Foi efeito colateral.”

HAMILTON MOURÃO, vice-presidente, destilando insensibilidade ao comentar que o alvo do duplo assassinato na Amazônia, que causou indignação mundial, não era o jornalista inglês Dom Phillips, mas sim o indigenista Bruno Pereira

“Não quer dizer que sou contra o aborto, só que o aborto passou do prazo.”

JOANA ZIMMER, juíza de Santa Catarina, apegando-se a tecnicalidades para tentar justificar as manobras que usou, flagradas e divulgadas em vídeo, para impedir que uma menina estuprada de 11 anos interrompesse a gravidez

“Ele tem alguma coisa comigo, não me convidou para esta reunião.”

EDUARDO SUPLICY, vereador e petista histórico, ao interromper uma reunião, na presença de Lula, para reclamar da ausência da renda básica no programa do partido e aproveitar para reclamar da lista de convidados do coordenador Aloizio Mercadante

“Consideram-se os mensageiros do Senhor na Terra. Se são excepcionais, significa que todos os outros são de segunda classe.”

VLADIMIR PUTIN, presidente da Rússia, em discurso criticando a arrogância dos Estados Unidos, um país “em declínio”

“Temos de proteger o direito de nossos atletas de competir, mas também temos de proteger a garantia de competição justa.”

HUSAIN AL-MUSALLAM, presidente da Fina, a federação mundial de natação, que proibiu mulheres transgênero que fizeram a transição depois dos 12 anos de participar de disputas internacionais

BILLIE EILISH –“Minha relação com meu corpo é uma coisa horrível, horrorosa, desde os 11 anos.”

BILLIE EILISH, cantora, que aos 20 já se arruma melhor, mas ainda gosta de usar roupas muitos números acima do necessário

“Não compramos rins.”

CARTAZ DE HOSPITAL de Nairóbi, no Quênia, postado em redes sociais, para desestimular as muitas ofertas que recebe de pessoas oferecendo órgãos em troca de dinheiro

“Identidade de gênero e o fato de não querer mais viver ou me relacionar com meu pai biológico de nenhuma maneira.”

XAVIER MUSK, filho mais velho do bilionário Elon Musk, no item “Motivo da troca do nome” no formulário que encaminhou à Justiça da Califórnia pedindo para passar a se chamar Vivian Wilson (o sobrenome da mãe)

“Tem noção do que é passar vinte e tantos anos sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?”

SIMARIA, cantora sertaneja que anunciou afastamento da dupla com a irmã Simone “para cuidar da saúde”, depois de as duas se desentenderem em público

Publicado em VEJA de 29 de junho de 2022, edição nº 2795