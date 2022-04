Veja Essa: Donald Trump, Marcelo Queiroga e Fernanda Souza

“Harry é pau-mandado, o mais dócil que já vi.”

DONALD TRUMP, ex-presidente e desafeto declarado de Meghan. Ele prevê que o casamento dos duques de Sussex “Vai acabar, e vai acabar mal”

“Que apresentação ruim kkkkkkkkkkkkkk.”

JAIR BOLSONARO, presidente, emitindo opinião sobre o carro alegórico da escola paulistana Rosas de Ouro em que um ator com faixa presidencial toma vacina e vira jacaré

“Nunca abriremos mão de nossa soberania. (…) Queremos manter boas relações com a China, mas não seremos subservientes nem nos dobraremos a ela.”

PETER DUTTON, ministro da Defesa da Austrália, reagindo a um pacto de segurança que Pequim acaba de assinar com o governo do vizinho arquipélago das Ilhas Salomão

“Como falar de emergência em saúde se hoje está acontecendo um Carnaval?”

MARCELO QUEIROGA, ministro da Saúde, ao oficializar, na sexta-feira 22, o fim do estado de emergência devido à pandemia

“Estamos, neste momento, fora da fase pandêmica.”

ANTHONY FAUCI, assessor da Casa Branca em questões sobre o novo coronavírus, confirmando que a pandemia é considerada sob controle nos Estados Unidos. Mas advertiu: “Nunca vamos erradicar o vírus”

“O declarante, com medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão, tentou desmuniciá-la dentro da sua pasta, ocasião em que ocorreu o disparo acidental.”

BOLETIM DE OCORRÊNCIA do incidente em que um revólver com o qual o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pretendia embarcar em um voo da Latam disparou em pleno aeroporto de Brasília

“Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador.”

FERNANDA SOUZA, atriz e ex-mulher do cantor Thiaguinho, ao divulgar no Instagram seu namoro com Eduarda Porto, ex do cineasta Rapha Vieira

“No Oriente Médio, é muito difícil aprovar uma coisa dessas.”

NAWAF ALSABHAN, supervisor- geral de classificação de filmes (também conhecido por censor) da Arábia Saudita, justificando a exigência de que a Disney corte a referência a “duas mães” no filme Doutor Estranho. Homossexualismo é crime punido com pena de morte no país

“Ele falou: ‘Me desculpe. Por favor, não conte a ninguém. Eu te dou 1 milhão de dólares para não contar a ninguém’.”

MEGAN THEE STALLION, cantora, relembrando o momento em que o rapper canadense Tory Lanez, no auge de uma altercação com outras pessoas, disparou sua arma e um tiro atingiu o pé dela

“Os críticos não servem para nada.”

VIOLA DAVIS, atriz, criticada por sua atuação como Michelle Obama na série A Primeira Dama — mais especificamente, por fazer muito bico

“Muitas vezes estou vendo TV e percebo que não prestei atenção em metade do programa porque estava nas redes sociais. E normalmente sem ver nada de interessante.”

GIOVANNA LANCELLOTTI, atriz que afirma se policiar para não passar tempo demais na internet

Publicado em VEJA de 4 de maio de 2022, edição nº 2787