Veja Essa: Alexandre Nero, Luciano Huck e Edson Fachin

“Sim, estávamos pelados. O riacho era assustadoramente gelado. Pulei, fiz a cena rapidinho e o dublê ia continuar. Só que o dublê teve uma hipotermia. E eu tive que continuar.”

ALEXANDRE NERO, ator, relatando gravação de cena de Império, novela que está sendo reprisada na Rede Globo

“O verdadeiro tripé econômico brasileiro é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos.”

LUCIANO HUCK, apresentador e candidato a candidato à Presidência, defendendo um projeto de Brasil

“Não é possível tolerar que vidas inocentes, sobretudo vidas negras, continuem a ser impunemente perdidas.”

EDSON FACHIN, ministro do STF, relator de uma ação que questiona a segurança pública no Rio de Janeiro e o racismo na violência policial (veja referência ao assunto nos Estados Unidos, na pág. 16)

“Um povo que porventura vote num cara desses é povo que merece sofrer.”

JAIR BOLSONARO, presidente, sobre a possível candidatura à Presidência de Lula — que, segundo ele, apareceu “lindão” na capa da edição da semana passada de VEJA

“Oficiais franceses armaram, assessoraram, treinaram, equiparam e protegeram o governo de Ruanda.”

RELATÓRIO independente encomendado pela nação africana que confirma o apoio francês aos preparativos do genocídio em que 800 000 tutsis foram massacrados em 1994

“Temos policiais da ativa ajudando a treinar nosso pessoal. O treinamento é bem avançado, devido à experiência militar de muitos.”

JIM ARROYO, líder da milícia de extrema direita Oath Keepers, em entrevista que confirma a disposição à luta armada desse grupo nos Estados Unidos

“Quando ele terá a chance de não pegar todos os projetos que aparecem e não trabalhar seis dias por semana, doze horas por dia, para aplacar a sede dela por roupas Stella McCartney?”

CAROLINE KRAUSS, advogada de Robert De Niro, descrevendo o drama do ator para sustentar o consumismo da ex-mulher, Grace Hightower. Os dois travam uma batalha ferrenha por pensão desde o divórcio, em 2018

“Eu não falei que ele construiu com as próprias mãos cada tijolo, pintou e tal. Vocês que entenderam assim.”

FERNANDA LIMA, apresentadora, esclarecendo que a capela onde se casou foi erguida por Rodrigo Hilbert “e outras pessoas” e arranhando só um pouquinho a fama de seu “homão da porra”

“Era muito engraçado gravar usando só uma meia. E não era no pé.”

EMILIO DANTAS, ator, comentando as muitas cenas de sexo, com várias mulheres, na série Todas as Mulheres do Mundo

“As coisas horríveis lançadas contra mim dariam para matar uma manada de búfalos. As acusações vêm de pessoas (…) de nível não muito alto. Escrever Os Simpsons, por exemplo, só requer total ignorância.”

MORRISSEY, vocalista dos Smiths, inconformado com um personagem inspirado em sua pessoa — de direita e contra imigrantes — em episódio do desenho animado

“Descobri que é PÉSSIMO me silenciar, não mais dar gargalhadas de repente e perder 2 000 amigos.”

CHRISSY TEIGEN, modelo, ao reativar sua conta no Twitter 22 dias depois de tê-la encerrado por considerar exagerado seu “desejo de ser amada e medo de desagradar aos outros”

“A mulher de 44 anos foi interceptada e presa.”

PORTA-VOZ da polícia de Thames Valley, tentando pôr um ponto-final na megafalha da segurança que permitiu que uma espanhola bonita e arrumada, dizendo-se noiva do príncipe Andrew, entrasse na casa em que ele mora, nas dependências do Castelo de Windsor

