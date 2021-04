Veja Essa: Papa Francisco, Marco Aurélio e Flordelis

“Todos requerem ajuda e têm direito ao acesso aos cuidados necessários.”

PAPA FRANCISCO, em apelo para que a vacina, “uma ferramenta essencial”, chegue a todas as pessoas, em sua mensagem de Páscoa

“Há um olho grande na minha cadeira, a querem mais cedo.”

MARCO AURÉLIO DE MELLO, ministro do STF que vai se aposentar em julho, fazendo piada ao chegar ao plenário de cabeça enfaixada. Ele disse que tirou “um cancerzinho”. No ano passado, precisou operar o joelho

“Quem sofre assédio fica indignada. Não escancara e vira estrela.”

RENATA CURY, mulher do deputado estadual Fernando Cury (Cidadania-SP), saindo em defesa do marido, afastado por seis meses por ter apalpado em plenário a colega Isa Penna (PSOL)

“Quem me colocou na política foi Deus, e eu não vou desistir.”

FLORDELIS DE SOUZA, deputada (PSD-RJ) que está sendo julgada como mandante do assassinato do marido. Ela foi afastada do cargo

“Meu filho me respeita muito. Ele jamais cuspiria na minha cara.”

ANA CRISTINA VALLE, mãe de Renan, quarto filho de Jair Bolsonaro, em vídeo explicando outro, anterior, em que ele lançou nela a água que tinha na boca — de brincadeirinha

“(As autoridades russas) podem tê-lo colocado em uma situação de morte lenta.”

AGNES CALLAMARD, secretária-geral da Anistia Internacional, denunciando as condições de prisão do opositor russo Alexei Navalny. Navalny, que sobreviveu a uma tentativa de envenenamento, está seriamente doente

“É o local de trabalho mais perigoso do país.”

JULIA BANKS, ex-deputada, sobre o Parlamento da Austrália, abalado por uma série de denúncias de assédio e até um estupro em suas dependências

“Acho que já fumei mais queijo parmesão do que qualquer pessoa.”

HUNTER BIDEN, o filho-problema (que hoje se diz reabilitado) do presidente americano, contando que se ajoelhava nos tapetes e buscava migalhas que parecessem crack. Ele está lançando a autobiografia Beautiful Things

“Vendo do espaço, sinto os dois países muito próximos.”

SOICHI NOGUCHI, astronauta japonês há quatro meses na Estação Espacial Internacional, em mensagem para o Brasil

“A internet é terra de ninguém. Vai ter muita gente legal, mas também gente louca. É um faroeste. (…) Eu aprendi a me locomover ali.”

ISIS VALVERDE, atriz, sobre a difícil relação com as redes sociais

“Ele está abalado, muito cansado.”

RODOLPHE TAPIE, neto do milionário francês Bernard Tapie, ex-dono da Adidas e do time de futebol Olympique, que, aos 78 anos, foi amarrado e atacado por ladrões dentro de casa. Os assaltantes fugiram com joias, relógios e celulares

“Qualquer coisa que se fale, é muito mi-mi-mi. Você não pode fazer piada nem falar mais nada.”

VERA GIMENEZ, atriz, reclamando das patrulhas. Na mesma ocasião, disse que o movimento contra o racismo é “importado dos Estados Unidos”

“Ela tinha uma tesourinha que parecia um anjo.”

LENA Dunham, atriz que não é magra, contando como foi salva da asfixia depois de passar por um tapete vermelho: Glenn Close cortou as amarras do espartilho que usava

Publicado em VEJA de 14 de abril de 2021, edição nº 2733