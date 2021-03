Veja Essa: Angela Merkel, Mario Frias e Miguel Nicolelis

“O erro foi meu e só meu. Me arrependo e peço perdão.”

ANGELA MERKEL, chanceler alemã, ao suspender um dia depois a decisão apressada de começar um lockdown no feriado da Páscoa, recebida com críticas e ameaças de caos (veja reportagem na pág. 52)

“Vamos trabalhar incansavelmente para que todos os brasileiros tenham assesso (sic) a Cultura.”

MARIO FRIAS, secretário da pasta, tropeçando na ortografia de “acesso à Cultura” na ânsia de agradecer ao deputado Eduardo Bolsonaro pelos derramados elogios à sua gestão “lúcida” (com c, secretário)

“Nunca pensei que o nome do Brasil ia ser tão achincalhado, tão desmerecido, tão destruído, vaporizado internacionalmente.”

MIGUEL NICOLELIS, cientista de prestígio mundial, desesperançado com os rumos do país na pandemia

“Não me arrependo e quero que ele faça de novo.”

BIA DORIA, mulher do governador de São Paulo, João Doria, afirmando que foi ela quem insistiu para que ele fosse espairecer em Miami no fim do ano passado, em plena pandemia, porque “estava muito estressado”

“Não me sinto confortável com isso.”

BERNIE SANDERS, o mais esquerdista dos senadores americanos, falando sobre o banimento de Donald Trump do Twitter — muito embora considere o ex-presidente “racista, sexista, homofóbico, xenófobo, mentiroso patológico, autoritário e descumpridor das leis estabelecidas”

“Passei mal quando vi o Capitólio ser invadido por forças hostis. Até hoje me perturba pensar nisso.”

GEORGE W. Bush, ex-presidente republicano dos Estados Unidos, que condenou o ato desde o início

“Ele tem um jeito de te deixar à vontade. Aí você sai da conversa ou do encontro e fica pensando: ‘Não acredito que ouvi aquelas coisas do governador de Nova York’.”

ALYSSA MCGRATH, uma das assessoras de Andrew Cuomo que o acusam de assédio, no caso dela com comentários impróprios. Ele corre risco de impeachment

“Acho que só vou entender este ano daqui a uns cinco anos.”

ANYA TAYLOR-JOY, atriz principal de O Gambito da Rainha, série pela qual ganhou vários prêmios, entre eles um Globo de Ouro

“Movimentos difíceis de replicar, para os quais não dispomos de tecnologia. Trajetos a velocidades que excedem a barreira do som sem que produzam o estrondo supersônico.”

JOHN RATCLIFFE, diretor de Inteligência Nacional de Donald Trump, descrevendo alguns dos fatos inexplicáveis observados por pilotos da Marinha e da Aeronáutica que reportaram ter avistado objetos voadores não identificados

“(Ele foi) atingido por um vendaval, fazendo o casco se desviar, bater no fundo e encalhar.”

SAL MERCOGLIANO, especialista em questões marítimas, explicando o acidente com o cargueiro Evergeen, que ficou atravessado no Canal de Suez, no Egito, impedindo o trânsito de 10% do comércio global

“Fui à cabine de projeção, dei um tapa na cara de Paul, saí, peguei meu carro e liguei para meu advogado.”

SHARON STONE, atriz, relatando sua reação ao ver a gravação da célebre cruzada de pernas no filme Instinto Selvagem. O diretor Paul Verhoeven pediu a ela que tirasse a calcinha por uma questão de iluminação e garantiu que nada inconveniente iria aparecer. No fim, ela aceitou que a cena fosse mantida

“Daqui a pouco vão achar que eu tenho um personal paparazzi. Ô fase.”

REYNALDO GIANECCHINI, ator, fazendo ironia com um “flagra” em que aparece puxando uma mala de rodinhas no Aeroporto de Congonhas

“O que eu queria era ser uma pessoa respeitada. Hoje é o contrário, a coisa vai se invertendo. Eu penso: ‘Gente, sou inteligente, mas sou gostosa também’.”

CLAUDIA OHANA, atriz de 58 anos, sobre as idas e vindas da condição de sex symbol

Publicado em VEJA de 31 de março de 2021, edição nº 2731