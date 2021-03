Veja Essa: FHC, Joaquim Barbosa e Carlos Bolsonaro

“Ele não é o mal.”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, ex-presidente e prócer do PSDB, referindo-se a Lula. E disse mais: entre Lula e Bolsonaro, vota no petista — “O menos pior”

“Está me parecendo um certo delírio dele achar que todos os que o cumprimentaram rapidamente na festa prestaram algum tipo de solidariedade.”

JOAQUIM BARBOSA, ex-ministro do STF, surpreso com o relato do general Eduardo Villas Bôas de que, em uma reunião social em 2018, dezenas de pessoas, entre elas Barbosa, apoiaram sua atitude de disparar um “tuíte de alerta” contra a concessão de habeas-corpus a Lula

“Quer dizer, o vagabundo me chama de genocida, chama meu pai de genocida, e eu não posso chamar de canalha? É canalha mesmo, é um canalha.”

CARLOS BOLSONARO, vereador (Republicanos-RJ), investindo com o usual nervosismo contra discurso do vereador petista Reimont Luiz, também do Rio (que, por sinal, não mencionou a palavra genocida)

“Negativo.”

CONGREGAÇÃO para a DOUTRINA DA FÉ, órgão do Vaticano, respondendo a dioceses em dúvida sobre abençoar ou não a união de pessoas do mesmo sexo. Abençoar “indivíduos com inclinação homossexual” pode.

“Se quiser dormir em paz nos próximos quatro anos, melhor não ser a causa de nenhum mau cheiro.”

KIM YO-JONG, poderosa irmã do supremo líder Kim Jong-un, da Coreia do Norte, mandando recado ao governo Biden, que, segundo ela, estaria “tentando espalhar o odor de pólvora no nosso país”

“Espero que sim. Se acontecer, vou ter mais vontade ainda de me candidatar.”

DONALD TRUMP, ex-presidente que não se dá com Meghan, a duquesa de Sussex, a mulher de Harry, diante de boatos de que ela estaria de olho na Casa Branca em futuras eleições

“Technoking.”

TESLA, em documento oficial, divulgando o novo título atribuído ao dono da empresa, Elon Musk, agora o rei da tecnologia

“Eu não fiquei emocionada porque estava impaciente.”

BETTY FARIA, atriz de 79 anos, ao tomar a primeira dose da vacina anti-Covid-19

“Faltou sensibilidade da minha parte.”

GABIGOL, jogador do Flamengo flagrado em um cassino clandestino aonde, afirmou, tinha ido “jantar com amigos”

“Tenho um jeitinho assim, talvez as pessoas achem meio diferente. Mas não fumo, gente. Sorry.”

ALESSANDRA NEGRINI, atriz, querendo desfazer a impressão de que é apreciadora de cigarrinhos não ortodoxos

“Tomei bronca, levei advertência e ainda assinei um papel, um termo de responsabilidade. Foi uma confusão.”

JULIANA PAES, atriz, lembrando que burlou as regras e dispensou equipamento de segurança na célebre cena em que subiu em uma árvore na novela Gabriela, de 2012

“Estou vendo no Brasil pessoas que estão ficando malucas, repassando coisas fascistoides. (…) Pessoas que de repente eu até achava terem uma alma bacana, demonstrando

esse sadismo.”

ALCEU VALENÇA, músico, refletindo sobre os tempos modernos

“Me deixa com a postura correta e me dá vontade de fazer isso.”

PAUL BETTANY, ator, em vídeo sacudindo o traseiro falso que usa para acomodar o figurino anos 1950 na série WandaVision

“Depois de um ano de Zoom, é ótimo estar aqui. Aliás, é ótimo estar em qualquer lugar.”

RINGO STARR, o beatle, ao apresentar o prêmio de Gravação do Ano no Grammy, conquistado por Billie Eilish

Publicado em VEJA de 24 de março de 2021, edição nº 2730