Veja Essa: Collor, Bolsonaro e Luiza Trajano

“Pessoal, em breve vamos promover um dia no Senado Federal com Collor.”

FERNANDO COLLOR, senador (Pros-Alagoas), anunciando o concurso no Twitter. O vencedor terá direito a passagens de ida e volta a Brasília e café da manhã na Casa da Dinda

“O futebol é seguro, controlado, responsável e tem todas as condições de continuar.”

WALTER FELDMAN, secretário-geral da CBF, ao divulgar relatório recomendando o prosseguimento dos jogos, apesar das quase 2 000 mortes diárias pela pandemia

“O meu Exército não vai para a rua obrigar o povo a ficar em casa.”

JAIR BOLSONARO, presidente, apropriando-se da força militar e insuflando a irresponsabilidade em uma única frase

“Achei um tapa na cara de todas as mulheres.”

ISA PENNA, deputada estadual (PSOL-SP), sobre a punição do colega Fernando Cury (Cidadania) por tê-la apalpado em plenário. Ele foi suspenso por quatro meses

“Com todo o respeito aos medicamentos antivirais, as doenças virais acabam só com vacinas.”

RONNI GAMZU, presidente do Hospital Ichilov, em Tel Aviv, onde está sendo desenvolvido um spray contra a Covid-19 que o governo brasileiro considera milagroso

“Nunca quis ser perfeita, nunca quis ser mito.”

LUIZA TRAJANO, dona do Magazine Luiza, que se diz decidida a rejeitar todos os convites para se candidatar à Presidência (veja reportagem na pág. 28)

“Não sinto mais o cheirinho da chuva ou do arroz da minha avó.”

JENNIFER MELGAÇO, a primeira a testar positivo no Rio de Janeiro, em março passado. Ela ainda não recuperou o olfato nem o paladar

“Depois de tudo o que passei, tenho o direito de dizer que a Olimpíada não deveria ser disputada neste ano. (…) É o mais sensato e respeitoso.”

BRUNO SCHMIDT, campeão olímpico de vôlei de praia, que ficou cinco dias internado na UTI com Covid-19 e está se recuperando

“Procuro um companheiro que saiba velejar. Que me ensine e que tope sair por aí se encantando com o mundo. A essa altura pode ser no sentido metafórico, tem jogo.”

MAITÊ PROENÇA, atriz, em mensagem postada no Instagram. Mais tarde retornou, com carinha triste: “Um pouco assustada com a pequena oferta de candidatos”

“Depois de anos, consegui postar a tal foto (…). Mas morrendo de vergonha.”

GISELLE ITIÉ, atriz, relatando em rede social o que chamou de sua “saga da bunda”: esconder por muito tempo uma pose de costas, com celulite à mostra

Publicado em VEJA de 17 de março de 2021, edição nº 2729