Veja Essa: Ernesto Araújo, Flávio Bolsonaro e Dimas Covas

“Não se pode aceitar um lockdown do espírito humano.”

ERNESTO ARAÚJO, ministro das Relações Exteriores, fazendo o Brasil passar vergonha na ONU ao defender a tese de deixar a Covid-19 seguir sem controle porque não se pode “sacrificar a liberdade em nome da saúde”

“Depois de dois anos de massacre, fico satisfeito.”

FLÁVIO BOLSONARO, senador (Republicanos-RJ) e primogênito, muito aliviado com a decisão do STJ que praticamente enterra o inquérito sobre a prática de rachadinha em seu gabinete quando era deputado estadual

“Nunca existiu (…) uma interferência política tão extrema na questão da saúde pública.”

DIMAS COVAS, diretor do Instituto Butantan, de São Paulo, pego no meio do tiroteio entre o Ministério da Saúde e o governador paulista João Doria

“É virtualmente impossível alcançar as metas do Acordo de Paris (…) sem manter a Amazônia intacta.”

TODD STERN, chefe da delegação americana no tratado sobre mudanças climáticas, em recado ao governo Bolsonaro

“Quem não se vacinar vai ficar de fora.”

YULI EDELSTEIN, ministro da Saúde de Israel, avisando que a circulação em espaços públicos no país dependerá da apresentação de comprovante de que a pessoa foi imunizada

“Demos partida no que esperamos ser uma jornada de mão única para a liberdade.”

BORIS JOHNSON, primeiro-ministro britânico, ao anunciar um cronograma provisório de volta à vida normal no Reino Unido no dia 21 de junho

“Será que algum dia vou fazer outro filme? Não estou querendo, mas não sei. Não tenho ideia.”

CAMERON DIAZ, atriz, que não atua há cinco anos e atualmente se dedica 100% à filha Raddix, de 1 ano

“(As vacas indianas) têm mais sentimentos em relação aos humanos e outros seres vivos.”

CARTILHA da Comissão das Vacas, órgão criado pelo ultranacionalista primeiro-ministro indiano Narendra Modi para valorizar o animal sagrado do hinduísmo. Seguindo na comparação, as zebus locais seriam mais “espertas e fortes” do que as “preguiçosas” similares estrangeiras

“Estava sendo pai.”

TED CRUZ, senador texano da tropa de choque de Donald Trump, que, no auge da nevasca que provocou caos no Texas, pegou a família e foi para Cancún — “Um erro”, admitiu

“Não é certo, nunca foi certo, nunca será certo — qualquer que seja o governo ou partido.”

ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ, deputada democrata, condenando a decisão da gestão Biden de reativar abrigos da era Trump para adolescentes que cruzam a fronteira sem os pais. A justificativa é que o número aumentou muito

“Só poderia ter sido pintado por um louco.”

EDVARD MUNCH, pintor norueguês (1863-1944), finalmente confirmado como o autor da frase que aparece em sua obra mais famosa, O Grito. Segundo pesquisa do Museu Nacional da Noruega, a caligrafia é dele

Publicado em VEJA de 3 de março de 2021, edição nº 2727