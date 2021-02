Veja Essa: Fachin, Mourão e Collor

“A grande corrupção funciona como o coronavírus: provoca efeitos danosos imensos, mas não é visível a olho nu.”

EDSON FACHIN, ministro relator da Lava-Jato no STF, para quem o que está se encerrando não é a operação em si, mas “o lavajatismo, doença infantil” que ela gerou

“Acredito que o presidente julgou que era desnecessária a minha presença. Não estou incomodado, não.”

HAMILTON MOURÃO, estoico vice-presidente, que deixou de ser convidado para uma reunião de Jair Bolsonaro com todos os ministros

“É muito improvável que qualquer coisa tenha escapado daquele lugar.”

PETER BEN EMBAREK, chefe da equipe da OMS que investigou na China as origens do novo coronavírus, desdizendo rumores de que tivesse saído de um laboratório chinês

“É uma catástrofe. A gente precisa de uma pausa para refrescar a mente. É bom se movimentar.”

AGNÈS DUTIN, tradutora, inconformada com a mudança na legislação que permitirá aos franceses comer na mesa de trabalho. Hoje, rende multa ao empregador e advertência ao empregado

“Foram os piores noventa segundos da minha vida.”

STORMY DANIELS, ex-stripper que diz ter tido um encontro sexual com Donald Trump no passado. Ele nega

“BolsoCollor é um escárnio.”

BRUNO GAGLIASSO, ator e agitador político, criticando o governo por ter acolhido sugestões econômicas do senador Fernando Collor

Continua após a publicidade

“Sujeito, para de espernear e querer lacrar.”

COLLOR, replicando e dando outra sugestão: que o ator “faça algo de útil pelo Brasil” e pare “de encher o saco”

“Eu sou um brasileiro pagador de impostos e você é meu funcionário. Vai trabalhar e me respeite.”

GAGLIASSO, em tréplica. A troca de farpas bombou nas redes

“Recuperadas todas as medalhas. Estou me tremendo todo e vocês não imaginam a emoção que é.”

ARTHUR NORY, ginasta olímpico, que teve 33 medalhas roubadas de sua casa e achadas em uma lixeira, com bilhete de desculpa dos ladrões

“Achava que estava doente (…). Demorei a me sentir digna de estar com todo mundo.”

ZÉLIA DUNCAN, cantora, sobre a dificuldade de se assumir gay na juventude

“O tempo passa e ponto. Não sou assombrada por ele.”

VERA FISCHER, atriz de 69 anos, que garante estar encarando muito bem o avanço da idade

“Ele me olhou longamente, me avaliando, e recomendou aumentar os seios, arrumar o maxilar e arredondar mais a bunda.”

PRIYANKA CHOPRA, atriz indiana, sobre os conselhos que recebeu de um diretor no começo da carreira

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725