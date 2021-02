Veja Essa: Luiz Fux, Bolsonaro e Porchat

“A ciência (…) vencerá o vírus. A prudência vencerá a perturbação. E a racionalidade vencerá o obscurantismo.”

LUIZ FUX, presidente do STF, em discurso-recado pronunciado ao lado de Jair Bolsonaro, que vestia máscara, em postura rara

“Trabalho excepcional o do Pazuello, tremendo de um gestor.”

JAIR BOLSONARO, elogiando a atuação do ministro da Saúde, no avesso da avaliação quase unânime em torno do desempenho do ocupante da Esplanada

“Com quantas mortes se faz um impeachment?”

FÁBIO PORCHAT, humorista, em momento sério. O vídeo no Instagram rendeu 45 000 comentários — e continua a viralizar

“Sou sobrevivente de abuso sexual. (…) Quando passamos por um trauma, ele se acumula com outros.”

ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ, deputada democrata, revelando episódio de seu passado ao explicar a tensão por que passou na invasão do Congresso por radicais pró-Trump

“Nos conselhos com muitas mulheres, as reuniões são longas.”

YOSHIRO MORI, presidente do comitê executivo da Olimpíada de Tóquio, contrário à ideia de ampliar a presença feminina na entidade para 40%, porque, na opinião dele, mulher fala demais

“O lema das tempestades de neve em tempos de mudança climática é: seja enorme ou nem apareça.”

JUDAH COHEN, diretor do Centro de Pesquisa Atmosférica e Ambiental, comentando a onda polar que baixou os termômetros para 28 graus negativos no nordeste dos Estados Unidos

“Por que não estamos falando disso?”

RIHANNA, cantora muito consciente, encaminhando link para a greve dos agricultores na Índia. O governo indiano condenou “a tentação sensacionalista das mídias sociais”

“Costuro muita roupa para as crianças. E consertei um vestido da minha mulher que rasgou.”

GEORGE CLOONEY, ator, revelando que a costura está entre os talentos que aprendeu no longo tempo de solteiro

“A vida é um presente — mesmo com Alzheimer.”

TONY BENNETT, cantor de 94 anos, em tuíte depois de ser revelado que sofre da doença. Mesmo assim, gravou um novo álbum com Lady Gaga

“Foi na quarentena e estávamos presos com as crianças há nove, doze meses. Eu disse: dois dias, baby. Dois dias de folga.”

MILA KUNIS, atriz, explicando o principal motivo de ela e o marido, Ashton Kutcher, terem aceitado atuar em um dos milionários comerciais no intervalo do Super Bowl

Publicado em VEJA de 10 de fevereiro de 2021, edição nº 2724