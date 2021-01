Veja Essa: Bill Gates, Paulo Guedes e Eduardo Bolsonaro

“(Doações da Fundação Gates) para fabricantes de vacinas alimentaram a teoria de que estamos tentando implantar microchips nas pessoas. Quem pode acreditar em uma coisa dessas?”

BILL GATES, bilionário e filantropo, dizendo-se surpreso com as maldades envolvendo sua pessoa inventadas durante a pandemia

“Primeiro é impeachment porque derrubou um passarinho, depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da ema, depois é impeachment porque teve um assassinato no Maranhão, depois é impeachment porque morreu um indígena. Isso é um descredenciamento da democracia brasileira.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, saindo em defesa do chefe,alvo de vários pedidos de afastamento (leia na pág. 30)

“(É) indicado a quem faz muitas atividades físicas e serve de base para a elaboração de vários outros alimentos comuns à mesa dos brasileiros, como bolos.”

EDUARDO BOLSONARO, deputado (PSL-SP), justificando o gasto de 15 milhões de reais do governo com leite condensado em 2020 e afirmando que boa parte foi para reforçar a ingestão de calorias nas Forças Armadas

“De repente, todo mundo me pedia para tirar foto. Tudo o que eu falava virava notícia. Especulavam sobre minhas posições políticas e opiniões sobre as prioridades do governo. Foi surreal.”

DOUGLAS EMHOFF, marido da vice americana Kamala Harris, sobre a passagem de advogado do setor de entretenimento para “segundo-gentleman” dos Estados Unidos

“Os valores da nossa sociedade não são intelectuais nem materiais. São valores essenciais como comunidade, solidariedade e amor. São os valores que a nossa mãe ensina. Mãe não ensina egoísmo.”

SEBASTIÃO SALGADO, fotógrafo, homenageado (virtualmente) no Fórum Econômico Mundial, em Davos, por seu trabalho em prol da igualdade e da sustentabilidade

“Eu pedi claramente que se afastasse. Ele não atendeu. Falei que tinha spray de pimenta e pretendia usar. Ele continuou perto. Peguei o spray e lancei nos olhos dele.”

TED WHEELER, prefeito de Portland, no estado de Oregon, relatando como se livrou de um senhor que lhe fez ameaças na saída de um restaurante. Depois, deu uma garrafa de água mineral para ele lavar os olhos

“Quando você tem tantos filhos, há momentos de se esconder no banheiro e pensar: ‘Por favor, alguém me tire daqui’.”

KATE HUDSON, atriz e mãe de três: dois meninos de 17 e 9 anos e uma menina de 2

“Todo mundo achando que é só glamour aqui essa vista maravilhosa. Meu, eu nunca vi entrar tanta água em um lugar.”

LUCIANA GIMENEZ, apresentadora, mostrando no Instagram seu apartamento de alto luxo em São Paulo alagado depois de um temporal

“O lockdown permitiu que fizéssemos em cinco dias o que antes levaria cinco semanas.”

SÉBASTIEN ALLARD, curador do Louvre, museu que aproveitou o mais longo fechamento desde a II Guerra para fazer uma faxina e arrumação geral

“Estou inteira. 2021 vai ficar marcado como o ano do meu renascimento.”

ISABEL FILLARDIS, atriz, que deixou a carreira para cuidar do filho doente, separou-se do marido, teve câncer e enfrentou problemas financeiros. Ela está se lançando como cantora e preparando um documentário

Publicado em VEJA de 3 de fevereiro de 2021, edição nº 2723